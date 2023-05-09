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驚動新竹警出動護駕 企鵝妹環島走到新竹頻遇怪男

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

知名韓國實況直播主企鵝妹」近日展開徒步環台，今天企鵝妹行程從關西出發一路前往竹北，但在途中頻遇怪異粉絲騷擾，驚動新埔警分局員警出動，員警除提供企鵝妹協助外，同時也透過企鵝妹直播鏡頭呼籲粉絲「冷靜」，勿「過度熱情」以免觸犯跟騷法。

新埔警分局表示，今天上午企鵝妹從關西出發後，一路沿縣道竹118線往新埔市區前進，但在途經石光派出所時，疑似受到不明男子跟蹤、騷擾，警方獲報後立即出動，才讓狀況解除，不過熱心員警見企鵝妹環島難得到新埔，也趁機致贈企鵝妹在地特產「菜包」。

新埔警方指出，因當地特色客家料理菜包十分有名，因此同仁便準備蘿蔔絲及酸菜2種菜包給企鵝妹品嘗，作為企鵝妹的午餐，同時也告知企鵝妹若有遇到熱情粉絲過度逾矩行為，應立即通報110報案。

企鵝妹在今天下午進入新埔鎮市區，在行經中正路時，疑似又遇到粉絲跟蹤，新埔警分局獲報出動「護駕」，原本警方希望企鵝妹到分局稍作休息、並由女警協助了解被騷擾情況，不過企鵝妹向員警表示因為還有行程要趕，婉拒警方好意。

新埔警分局偵查隊副隊長杜承諺則以英文告知企鵝妹，若有粉絲行為舉動令人不舒服，可以立刻報警求助，同時杜承諺也用中文向直播前的2萬名觀眾呼籲，應尊重直播主，不要因為一時興起做出令直播主不適的行為。

新竹縣警察局呼籲，粉絲過激行為恐會觸犯社會秩序維護法，若動機及目的涉及性或性別有關的行為等，更可能觸犯跟蹤騷擾防制法，呼籲粉絲雖然可以展現台灣人的熱情，但千萬不要越過「那條線」；相關警方宣導資訊可上「竹縣警好客」臉書粉專查閱。

企鵝妹（右）徒步環台經新竹頻遇粉絲騷擾，新埔分局偵查隊副隊長杜承諺（左）透過直播呼籲粉絲不要觸法。圖／翻攝自企鵝妹Twitch直播片段
企鵝妹（右）徒步環台經新竹頻遇粉絲騷擾，新埔分局偵查隊副隊長杜承諺（左）透過直播呼籲粉絲不要觸法。圖／翻攝自企鵝妹Twitch直播片段

企鵝妹 直播主 粉絲 警察 環島

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