台中今年刑案發生數較去年同期減少 破案數增加

台中市大甲警分局今天舉辦社區治安會議，警方說明，台中市近日發生的重大刑案，警方均能迅速破案，依警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績亮眼。今年1到4月包括刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等，與去年同期相比，發生數減少，破獲數增加。

警方表示，台中市去年1到4月刑案發生330件，今年同期發生327件，去年1到4月破案率97%，今年1到4月破案率提升為103%，包含破獲他轄案件。

大甲分局今在大甲區公所3樓會議室舉行「社區治安會議」，大甲地區「社區治安會議」，邀請大甲區、大安區、外埔區、后里區等4個區，各里、鄰長、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊等200多人參與，由大甲分局長謝建國主持，中市議員楊啓邦、李文傑、大甲區長顏金源、中市警局副局長鄧學鑫、防治科秘書李克芬等人到場。

副局長鄧學鑫指出，台中市近日發生的重大刑案，警方均能迅速破案，台中市打擊犯罪能力與決心不容質疑。根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績亮眼。今年1到4月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。