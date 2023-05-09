影／通緝犯騎車三貼遭警察攔查 騎車落跑又回頭尋妻被逮

宜蘭礁溪派出所員警昨晚巡邏發現一名男子騎機車「三貼」違規，上前攔查時，男子的太太從後座下車，男子擔心通緝身分被查獲，火速騎車逃逸但卻忘了太太沒上車，員警追逐到最後，這名男子又返回原地尋妻，只好乖乖被逮。

81年次的蘇姓男子因涉詐欺案，分別遭花蓮地檢署、新北地檢署及台中地方法院發布三項通緝中，昨晚騎車出現在礁溪鄉市區。警方調查，林姓員警昨晚9點多在礁溪中山路二段與復興街口發現一輛機車前方載女兒、後座是太太「三貼」違規。

員警上前攔查，蘇男雖然把機車停下，但藉故理由遲遲不願意出示身分證件，後座的太太下車問員警：能否代為出示她自己的證件？員警查覺有異，蘇男害怕通緝身分被發現，於是轉身把車騎走，前方載著女兒，竟忘了原本在後座的太太沒有上車。

蘇男在市區道路巷弄亂鑽，逃避追緝，警方通報攔截圍捕，最後蘇男仍騎回原地尋妻，還不斷問：「我老婆呢？」員警喝令他趴下。

被逮當下很多路人圍觀，影片也被拍下傳到臉書，底下一堆網友留言「警察沿路追三趟，感覺事情很大條」，「坐地上臉紅紅，是酒駕嗎？」還有人說「嫌犯很帥」，「以為是周湯豪」，「愛妻帥男被抓，GG了」。