南投頭社水庫溺者身綁重物明顯死亡 死者身分有待確認

南投縣消防局日月潭分隊於今天清晨獲報，頭社水庫疑似有人溺水請求消防人員協助，派隊員攜帶水域裝備前往，到達現場發現溺者已明顯死亡，身體已浮腫僵硬，且溺者身上綑綁重物輕生，經打撈起來時發現是電池，集集分局偵查隊表示，死者身分尚未確認，僅能確認是自殺案件。

集集分局表示，日月潭派出所今天清晨7時接獲來電，報案頭社水庫疑似有人溺水請求消防人員協助，值班人員受理後，隨即通知消防局日月潭分隊出動隊員多人，攜帶水域裝備前往，因水庫離步道有3至5公尺米深，需要垂降下切至落水點，但到達現場發現溺者已明顯死亡。

消防隊員藉由繩索裝備等器材，利用繩索下切並接近患者，先將溺者身上重物解開，並將重物利用繩索拉至步道上，再以省力滑輪系統3：1，將溺者固定後，由消防同仁及警方合力將溺者拉至步道上，並將溺者交由當地警方處理。

警方透露，目前溺者身分尚未確認，僅能初步確認是自殺案件，未來會進一步了解死者的輕生緣故。

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南投頭社水庫清晨發生一起溺水事故，警消出重繩索吊掛上岸，發現溺者身綁重物已死亡多時。圖／南投消防局提供

南投頭社水庫清晨發生一起溺水事故，警消出重繩索吊掛上岸，發現溺者身綁重物已死亡多時。圖／南投消防局提供