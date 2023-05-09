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跛腳大盜雙腳都打石膏 竟還能爬窗偷走逾250台斤蒜頭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣蔡姓男子雙腳受傷打石膏，須靠輔助器行走，上月間竟還跛腳爬窗行竊，偷走逾250台斤蒜頭變賣約兩萬元，警方獲報循線今天逮捕蔡嫌，被捕時他還有一隻腳上石膏，他供稱因車禍受傷無法工作缺錢花用才行竊，警方雖表同情但仍將受傷的他移送法辦。

虎尾分局最近接獲民眾報案，指他存放在倉庫的兩百多台斤蒜頭遭竊，損失約兩萬元，分局長吳正文立刻指示偵查隊及派出所組成專案小組，報請雲林地檢檢察官張雅婷指揮偵辦。

專案小組分析現場相關跡證及交通工具進行比對，發現偷蒜賦的腳有打石膏，進一步查出家住虎尾的23歲蔡男涉有重嫌，今天持搜索票及拘票至雲林縣虎尾鎮拘提蔡嫌到案，經比對其穿著和腳受傷，確認蔡就是偷蒜賊。

蔡嫌坦承犯行，他供稱，上月間因車禍雙腿受傷打了石膏、需靠助行器輔助才能走路，因腳受傷無法打工，缺錢生活才不顧腳傷鋌而走險，警方在蔡嫌住家找不到蒜頭，他說，在竊盜得手後馬上變賣。

警方今天帶蔡嫌回到犯罪現場模擬，他指著倉庫旁邊鐵窗，說是破壞鐵窗後再爬入倉庫竊蒜。警方看到他一跛一跛得使力爬窗，不禁搖頭指他雙腳都受傷打石膏還爬窗行竊，「真是為錢賭性命」，訊後依竊盜罪移送法辦。

雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜，他告訴警方雙腳受傷還能破壞鐵窗後再爬入倉庫竊蒜的經過。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜，他告訴警方雙腳受傷還能破壞鐵窗後再爬入倉庫竊蒜的經過。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜，他告訴警方雙腳受傷還能破壞鐵窗後再爬入倉庫竊蒜的經過。圖／虎尾分局提供
雙腳受傷的蔡男仍一跛一跛潛入倉庫偷蒜，他告訴警方雙腳受傷還能破壞鐵窗後再爬入倉庫竊蒜的經過。圖／虎尾分局提供

雲林 竊盜 車禍

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