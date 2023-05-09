3歲女童之死 黃偉哲：駕駛違規嚴格執法 掃除行人地獄
台南市區昨天一名駕駛疑因未遵守禮讓行人，撞上一對走斑馬線過馬路的母女，造成3歲女兒死亡，母親重傷還在醫院醫治。對此，台南市長黃偉哲今日在市政會議上表達哀悼，並要求警局同仁嚴格執法，不要再有更多不幸。
黃偉哲表示，台南市昨天發生駕駛違規、疏於注意，造成不幸憾事。一名媽媽帶著小孩，小孩不幸被撞，最後送到醫院前無力回天，母親還在病房跟死神搏鬥。真的讓人感覺相當心痛與遺憾。
黃偉哲表示，儘管警消人員抵達現場後盡力搶救，但小朋友仍在送醫前過世，母親還在病房和死神搏鬥，讓人相當心痛與遺憾，希望醫護同仁能全力搶救媽媽，讓她傷勢能夠穩定，也希望市民朋友一起祝禱，為媽媽集氣，不要再讓這個家庭受到更多不幸。
黃偉哲嚴正表示，肇事者源自於不好的駕駛習慣，疏於注意的肇事責任很明顯，市府立場會強力要求警察同仁嚴格執法，洗脫所謂的行人地獄之名。
黃偉哲強調，會一步步落實科技執法，會繼續下去，尤其重點路口，一定要全力落實。讓駕駛人維持好的駕駛習慣，且安全駕駛、才能平安回家，也要讓走在路上的行人平安回家，請執法人員嚴肅執法。」尤其是重點路口，一定全力落實執法，讓駕駛人維持良好的駕駛習慣，也讓行人平安回家。
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