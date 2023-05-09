遭市議員質疑執法不公 新北海山警分局公布影像澄清

台北市議員張文潔接獲民眾投訴，指新北市海山警分局受民代壓力，未依規定處理車禍案件，質疑警方處理不公，海山分局公布影像澄清，陳情民眾有惡意逼車等危險駕車行為才導致車禍發生，屬於行車糾紛，更涉及刑法公共危險罪責，不能以交通事故處理。

分局長王鴻儒表示，尊重民意代表為民服務，但應根據事實，若僅因片面之詞便指責警方疑有不公，勢必打擊警員士氣，也會讓民意代表陷入錯誤，站在捍衛執法專業及尊嚴，不抹殺基層警員辛勞，分局必須出面澄清。

海山分局表示，車禍發生時間是在5月5日上午10時45分，警員接獲報案，指縣民大道二段有行車糾紛，到場後檢視行車紀錄器影像及雙方說詞，現場認定為前車張姓男駕駛在被後車許姓男駕駛按鳴喇叭後，有故意蛇行、路中驟停及減速煞停的行為才導致碰撞，屬故意行為的行車糾紛。

警方表示，檢視影像認定為故意行為的行車糾紛，與警政署函示定義交通事故必須出於過失的要件不符，認定涉及刑法公共危險罪責，不能以交通事故處理了事。

但警方指出，這起車禍非屬交通事故案件，但張男的駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款及第4項，在確認事實後開單告發，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

張男無法接受警方處置方式，表達不滿後旋即離去，隔日海山分局聯繫不到張男，以寄發通知書傳喚張男到案說明，完成相關程序後移請地檢署偵辦。