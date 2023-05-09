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遭市議員質疑執法不公 新北海山警分局公布影像澄清

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

台北市議員張文潔接獲民眾投訴，指新北市海山警分局受民代壓力，未依規定處理車禍案件，質疑警方處理不公，海山分局公布影像澄清，陳情民眾有惡意逼車等危險駕車行為才導致車禍發生，屬於行車糾紛，更涉及刑法公共危險罪責，不能以交通事故處理。

分局長王鴻儒表示，尊重民意代表為民服務，但應根據事實，若僅因片面之詞便指責警方疑有不公，勢必打擊警員士氣，也會讓民意代表陷入錯誤，站在捍衛執法專業及尊嚴，不抹殺基層警員辛勞，分局必須出面澄清。

海山分局表示，車禍發生時間是在5月5日上午10時45分，警員接獲報案，指縣民大道二段有行車糾紛，到場後檢視行車紀錄器影像及雙方說詞，現場認定為前車張姓男駕駛在被後車許姓男駕駛按鳴喇叭後，有故意蛇行、路中驟停及減速煞停的行為才導致碰撞，屬故意行為的行車糾紛。

警方表示，檢視影像認定為故意行為的行車糾紛，與警政署函示定義交通事故必須出於過失的要件不符，認定涉及刑法公共危險罪責，不能以交通事故處理了事。

但警方指出，這起車禍非屬交通事故案件，但張男的駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款及第4項，在確認事實後開單告發，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

張男無法接受警方處置方式，表達不滿後旋即離去，隔日海山分局聯繫不到張男，以寄發通知書傳喚張男到案說明，完成相關程序後移請地檢署偵辦。

另針對議員張文潔質疑警方受民代壓力未依規定處理，海山分局強調受理民眾各類案件，不會因任何背景而有差別待遇，這起案件也在偵查不公開的規範下，保護當事人個資，將影像公布，還原事實的真相，支持嚴正執法。

新北警方處理行車糾紛卻被投訴處置不當，分局出面澄清。記者李易昌／翻攝
新北警方處理行車糾紛卻被投訴處置不當，分局出面澄清。記者李易昌／翻攝
非本案事故車輛，為前車張民撥打電話請人到場助勢，致許民心生畏懼，故提出恐嚇告訴。記者李易昌／翻攝
非本案事故車輛，為前車張民撥打電話請人到場助勢，致許民心生畏懼，故提出恐嚇告訴。記者李易昌／翻攝
張男所駕駛車輛。記者李易昌／翻攝
張男所駕駛車輛。記者李易昌／翻攝
許男所駕駛車輛。記者李易昌／翻攝
許男所駕駛車輛。記者李易昌／翻攝
新北警方處理行車糾紛卻被投訴處置不當，分局出面澄清。記者李易昌／翻攝
新北警方處理行車糾紛卻被投訴處置不當，分局出面澄清。記者李易昌／翻攝

車禍

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