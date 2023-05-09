命大！聯結車右轉撞腳踏車騎士險遭輾斃 疑內輪差釀禍

64歲李姓男子，今天上午駕駛曳引車，沿著新北市鶯歌區鶯桃路準備右轉福德一路上國道，卻疑因內輪差視野死角，不慎碰撞同方向林姓老翁所騎乘腳踏車，所幸林翁跌摔沒被捲入車底，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，李姓男子（64歲）今天上午9時許開著一輛曳引車，沿著新北市鶯歌區鶯桃路往鶯歌方向直行，途中行經福德一路準備右轉上國道，卻疑因內輪差視野死角，不慎擦撞林姓老翁（82歲）所騎乘腳踏車，導致林姓老翁人車跌摔險些被捲入曳引車車底。