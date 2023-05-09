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女通緝犯當佛光山志工 投資果園、化妝品騙走信徒4百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

吳姓女子因詐欺案被通緝，擔任佛光山志工結識一名女志工，以投資水果園、化妝品事業騙走4百萬元。警方掌握行蹤在台北市逮捕吳，解送歸案並依詐欺罪移送。

警方調查，63歲吳姓女子無業，長期以類似手法行騙未到案，2004年被新北地檢署發布通緝已逾時效，2016年又被台北地檢署發布通緝，共向4人騙走約6百萬元。

吳住台北、新竹市的租屋處或子女住處，擔任佛光山志工，常參加法會、齋戒等活動，結識同為志工的一名60歲銀行女職員，稱投資水果園、化妝品事業高獲利，起初給予報酬，後來斷絕聯繫，被害人陸續面交現金或匯款共4百萬元。

被害人今年3月向北市南港警分局報案。警方調閱監視器掌握行蹤，上月23日趁吳在北市中山區一家餐廳吃飯時逮人，她否認行騙，稱投資失利。

吳姓女子因詐欺案被通緝，擔任佛光山志工結識一名女志工，以投資水果園、化妝品事業騙走4百萬元。記者李奕昕／翻攝
吳姓女子因詐欺案被通緝，擔任佛光山志工結識一名女志工，以投資水果園、化妝品事業騙走4百萬元。記者李奕昕／翻攝

通緝 北市

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