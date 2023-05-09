鼻酸！ 3歲女童車禍亡 父悲 ：盼女兒是最後一個受害者

台南市3歲女童昨天不幸走在斑馬線被休旅車撞死 ，台灣基進台南市議員李宗霖下午到事發現場慰問家屬，前往招魂的余爸爸沈痛表示，希望自己女兒是最後一個受害案例，前2、3個禮拜才修法要禮讓行人，就發生這樣的事情，台灣要改變要靠議員們幫忙，最後還向議員鞠躬說「拜託」，令人看了很心酸。

台南市北區忠義路、成功路口，發生3歲女童和母親過斑馬線時，被一輛休旅車直接撞上，女童當場被撞死，母親重傷住院救治，很多人感到不捨，許多人到車禍現場獻上鮮花和玩具，追悼來不及長大的小生命。