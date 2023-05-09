快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼻酸！ 3歲女童車禍亡 父悲 ：盼女兒是最後一個受害者

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市3歲女童昨天不幸走在斑馬線被休旅車撞死 ，台灣基進台南市議員李宗霖下午到事發現場慰問家屬，前往招魂的余爸爸沈痛表示，希望自己女兒是最後一個受害案例，前2、3個禮拜才修法要禮讓行人，就發生這樣的事情，台灣要改變要靠議員們幫忙，最後還向議員鞠躬說「拜託」，令人看了很心酸。

台南市北區忠義路、成功路口，發生3歲女童和母親過斑馬線時，被一輛休旅車直接撞上，女童當場被撞死，母親重傷住院救治，很多人感到不捨，許多人到車禍現場獻上鮮花和玩具，追悼來不及長大的小生命。

李宗霖議員也在路口進行交通改善探勘，期盼憾事不再發生。李宗霖說改善交通可以從交通3E著手，3E 是指工程、教育、執法，而工程面更是交通管理的根本，政府應以3E全面通盤思考台南交通問題。

台南市成功路車禍現場許多民眾獻花及送玩具。圖／李宗霖提供
台南市成功路車禍現場許多民眾獻花及送玩具。圖／李宗霖提供
台南市成功路斑馬線車禍現場。圖／李宗霖提供
台南市成功路斑馬線車禍現場。圖／李宗霖提供
台灣基進台南市議員李宗霖（右）慰問3歲女童的爸爸。圖／李宗霖提供
台灣基進台南市議員李宗霖（右）慰問3歲女童的爸爸。圖／李宗霖提供
台南市成功路車禍現場許多民眾獻花及送玩具。圖／李宗霖提供
台南市成功路車禍現場許多民眾獻花及送玩具。圖／李宗霖提供

議員 台南 休旅車 車禍

延伸閱讀

台南3歲女童喪命斑馬線 議員籲市府正視交通問題不要等人死才檢討

台南3歲女童走斑馬線被撞死 民眾獻花怒批「行人地獄」

越南蚵打擊蚵農議員怒批 南市府：結合蚵農建立品牌

近3年台南疑似霸凌通報高達508件 教育局：確保不漏接

相關新聞

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

台南市3歲女童昨天走在斑馬線上不幸被休旅車撞死，家屬今天下午到車禍現場招魂，但過程不順利，最後她父親跟女兒說，爸爸就算這...

裝炸彈、擲燃燒瓶...連2起恐嚇信 故宮：加強全面安檢

故宮近日連續收到兩起恐嚇信件，表示欲在北部與南部院區安裝遙控炸彈，以及衝入故宮隨機殺人，投擲燃燒瓶。對此故宮今表示，除向...

台南3歲女童走斑馬線被撞死 民眾獻花怒批「行人地獄」

台南昨日一起車禍震驚各界！一名母親牽著3歲幼女走在斑馬線上過馬路，卻慘遭一名孕婦駕駛的左轉車輛輾過，女童慘死，母親重傷還...

3歲女童車禍過世 父親：不敢跟妻子說女兒已經走了

台南市3歲女童昨天不幸走在斑馬線被休旅車撞死 ，她的父親今天中午說，妻子雖然病情比較穩定，但還需要觀察，他到現在還不敢跟...

為了便當！高職宿舍爆發「緬越大戰」 14人互毆成傷

新北市某高職緬甸、越南籍學生昨午因「搶便當」爭吵積怨，今凌晨返回宿舍後各自「烙人」，找來同鄉學生與對方談判，當場大打出手...

承包商忘收工作車！區間車主排障器撞壞 鐵道局急調查

台鐵今清晨一列3121次區間車於南靖撞上一台工作平台車，導致區間車主排障器及車下零件損壞，所幸無人傷亡，經查，竟是交通部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦