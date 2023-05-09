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影／桃警堵國1涵洞抓逃逸移工 越南移工5男女要求遣返

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龜山、蘆竹交界租屋居住5名越南籍逃逸失聯移工，每天由人力仲介廂型車載運工作，警方據報佈線鎖定廂型車出發時間，今天跟監該車在國1中山高涵洞口守株待兔，堵住廂型車逮捕逃逸失聯移工4男1女共5 人，警訊後移送桃園專勤隊安置準備遣返，並追查僱主責任。

警方表示，日前接獲線報，蘆竹區毗鄰的龜山區南上路舊公寓，居住5名失聯的越南籍逃逸移工，每天由一輛黑色廂型車早晚載送籍移工往返工作地點，警方調閱監視器鎖定該車出發載道時間，

警方趁該廂型車載送越南籍失聯移工5人，準備前往八德一處工地上工時，跟監及派員在國1中山高下涵洞口前埋伏守候，採取口袋戰術，在涵洞內堵住廂型車前後包夾，當場查獲車內越南籍范姓移工5人。

警方查證比對5名移工身分均為越南籍失聯移工，5人不願說明僱主及工作內容，要求遣返回越南，廂型車司機表示只是載運5 名移工到八德工地工作，警訊後5 人移送桃園專勤隊安置和準備遣返回國，警方並調查非法僱用失聯移工僱主，一旦查獲將依就業服務法規定，處15萬到75萬元罰鍰。

越南籍逃逸失聯移工5人由廂型車載運工作，警方涵洞堵住車輛逮捕5人，依法究辦。記者曾增勳／翻攝
越南籍逃逸失聯移工5人由廂型車載運工作，警方涵洞堵住車輛逮捕5人，依法究辦。記者曾增勳／翻攝
越南籍逃逸失聯移工5人由廂型車載運工作，警方涵洞堵住車輛逮捕5人，依法究辦。記者曾增勳／翻攝
越南籍逃逸失聯移工5人由廂型車載運工作，警方涵洞堵住車輛逮捕5人，依法究辦。記者曾增勳／翻攝
越南籍逃逸失聯移工5人由廂型車載運工作，警方涵洞堵住車輛逮捕5人，依法究辦。記者曾增勳／翻攝
越南籍逃逸失聯移工5人由廂型車載運工作，警方涵洞堵住車輛逮捕5人，依法究辦。記者曾增勳／翻攝

移工 越南

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