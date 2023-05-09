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女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊
台南市3歲女童昨天走在斑馬線上不幸被休旅車撞死，家屬今天下午到車禍現場招魂，但過程不順利，最後她父親跟女兒說，爸爸就算這條命不要了，也一定會幫妳討公道，並請神王爺公和媽祖婆替妳主持，才順利連續擲出3個聖筊，完成招魂後，由道士引魂回到市立殯儀館豎靈。
女童父親好不容易完成女兒招魂儀式後，轉身靠著牆壁痛哭失聲，親友在一旁輕拍他背部，安撫他悲傷情緒，場面令人鼻酸。
車禍發生時，女童當場不治，母親重傷送成大醫院治療，迄今兩天了，女童父親仍不敢告知妻子，女兒已經走了，女童母親甦醒後曾關心詢問女兒怎麼了，女童父親怕太刺激妻子，只能騙她「女兒在別家醫院治療」。
招魂儀式今天下午約2點在台南市北區忠義路、成功路口發生車禍現場舉行前，女童父親先到民眾贈送鮮花、玩具騎樓前拍照，並感謝送花追悼女兒的民眾。
「妹妹，妳趕快跟爸爸到殯儀館， 保祐媽媽趕快好起！」女童堂姐先擲筊無法連順擲出3個聖筊，道士再改請女童父親先擲筊，女童父親並跟女兒說，爸爸就算這條命不要了，也一定會幫妳討公道，並請神王爺公和媽祖婆替妳主持公道，才順利連續擲出3個聖筊，過程約15分鐘結束。
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