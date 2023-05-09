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基隆女子外出買蛋糕慶生 遭搭訕不成被毆眼窩骨折

中央社／ 基隆9日電

基隆一名20多歲女子昨晚外出買蛋糕遭陌生男子搭訕不成痛毆，左眼眼窩骨折，警方已鎖定特定對象積極偵辦，對於議員質疑附近警方監視器損壞，市長謝國樑說，會加快提升妥善率。

被害人父親今天接受媒體訪問說，女兒昨天生日，為了幫自己慶生昨天晚間7時10分外出買蛋糕，竟在安一路遭陌生男子攻擊，他昨天晚間7時40分許接到女兒電話，女兒哭喊著「爸爸快過來救我」。

被害人父親說，他趕到現場時，發現女兒滿臉是血，左眼眼球明顯出血，且眼睛下方和鼻梁淤傷，里長已拿冰袋讓女兒冰敷，送醫經斷層掃描，左眼眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊，醫院將安排開刀治療，「一個好好的女生出來買東西，竟會受到如此大的傷害」。

民主進步黨籍基隆市議員吳驊珈今天在議會質詢表示，案發地點附近警方設置的監視器居然損壞，讓她感到非常生氣。監視器不是單純只為了處理車禍交通事故而設置，而是為了基隆市的治安，請基隆市長謝國樑加快提升監視器妥善率。

謝國樑答詢說，基隆市有很多監視器已損壞且未更新，他認為，應該要固定每年度更新，而不是5年、6年未更新，今年才開始啟動在3年內大更新，他會慢慢導正這種情況，市府也會加快提升監視器的妥善率，並思考其他可行方案。

謝國樑說，假如嫌疑人是遊民，從城市整體性考量，安置遊民是市府既定政策，但遊民沒有法律免責權，若嫌疑人有精神異常，市府則有相關處理程序。

監視器

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