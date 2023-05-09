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拆安全支撐架工人墜地下三樓亡 新北勞檢勒令停工

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

34歲林男昨天下午在新北市林口區忠孝路一處工地拆除安全支撐架，疑因未綁安全帶不慎墜落地下三樓，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。今天新北市勞檢處派員前往調查有無工安疏失，發現雇主未提供工人防墜用具，當場勒令停工複檢，未來調查若涉及職安法相關刑事責任將依法究辦。

據了解，林在工地協助拆除安全支撐架。昨天下午1時許，林男在林口區忠孝路126號旁的工地協助拆除安全支撐架，不慎墜落地下三樓，送醫急救6小時仍傷重不治。

面對林男墜樓身亡，家屬情緒崩潰數度向警表示「完全無法接受！」並說他不是第一天做這份工作，怎會突然發生意外。警方獲報派員採證，現場無打鬥痕跡，無外力介入跡象，初步排除有他殺嫌疑。

今新北市勞檢處派員前往調查，發現承包商疑未置備安全帶供林男使用，導致林男墜落地面頭部撕裂送醫不治，目前已勒令現場停工，待複檢後才能復工。

勞檢處表示，承包商疑未提供防墜用具部分，未來調查若確認屬實，將依職安法追究承包商刑事責任，函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。另已協助林男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，違者將依勞基法相關規定，罰處2到100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。

新北市林口區忠孝路一處工地發生工安意外造成工人墜樓死亡，今天新北市勞檢處派員前往調查有無疏失。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區忠孝路一處工地發生工安意外造成工人墜樓死亡，今天新北市勞檢處派員前往調查有無疏失。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區忠孝路一處工地發生工安意外造成工人墜樓死亡，今天新北市勞檢處派員前往調查有無疏失。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區忠孝路一處工地發生工安意外造成工人墜樓死亡，今天新北市勞檢處派員前往調查有無疏失。記者曾伯愷／翻攝

勞檢 職災

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