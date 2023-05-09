拆安全支撐架工人墜地下三樓亡 新北勞檢勒令停工

34歲林男昨天下午在新北市林口區忠孝路一處工地拆除安全支撐架，疑因未綁安全帶不慎墜落地下三樓，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。今天新北市勞檢處派員前往調查有無工安疏失，發現雇主未提供工人防墜用具，當場勒令停工複檢，未來調查若涉及職安法相關刑事責任將依法究辦。

據了解，林在工地協助拆除安全支撐架。昨天下午1時許，林男在林口區忠孝路126號旁的工地協助拆除安全支撐架，不慎墜落地下三樓，送醫急救6小時仍傷重不治。

面對林男墜樓身亡，家屬情緒崩潰數度向警表示「完全無法接受！」並說他不是第一天做這份工作，怎會突然發生意外。警方獲報派員採證，現場無打鬥痕跡，無外力介入跡象，初步排除有他殺嫌疑。

今新北市勞檢處派員前往調查，發現承包商疑未置備安全帶供林男使用，導致林男墜落地面頭部撕裂送醫不治，目前已勒令現場停工，待複檢後才能復工。