琉球鄉國二男耍帥載上夜市買來金鋼戒指 手指腫痛拔不出

屏東縣琉球鄉鍾姓國二男學生，前天在夜市購買時髦合金鋼戒指，傍晚戴入右手中指，結果隔天凌晨手指腫脹到無法入眠，他嘗試用肥皂等潤滑劑試著脫除戒指，沒想到紅腫狀況更惡化，家人在無計可施之下，一早由母親騎機車載到消防隊求援，隊員用小型電動磨割機慢慢磨薄切割，終於將壓迫手指上戒指切斷並移除。

屏東縣消防局琉球消防分隊說，昨天上午6時許，鐘姓民眾語氣慌張地致電值班台，指他念國中二年級的兒子，在夜市購買時髦合金鋼戒指，前天傍晚戴入右手中指，隔天凌晨手指腫脹難耐，想將戒指拔除，嘗試用肥皂等潤滑劑脫除戒指，卻反而讓紅腫狀況更加惡化，只好求助消防隊。

消防人員先安撫國二生情緒並準備破戒器材，判斷套上戒指的中指，已腫脹疼痛無法拔除，向民眾說明必須使用破戒器具破壞移除，因移除過程可能刺傷肌肉，隊員使用名片折疊，小心翼翼地深入戒指保護手指及皮膚，並使用生理食鹽水從旁降溫，並予冷塊冷敷消腫處，再以小型電動磨割機磨薄切割，費了一番功夫，終於將壓迫在手指上戒指切斷並移除。