女騎士機車遭撞落地 無人機車竟又繼續往前衝撞車
高雄陳姓女子昨天深夜騎機車出車禍，遭右轉的黑色轎車撞上，她跌下車後，沒想到她的機車還繼續往前滑行，約10餘公尺後撞上正要停紅燈的轎車。
昨天深夜11時20分，30歲的陳姓女子騎機車沿高雄市三民區九如二路往東行駛，到九如二路與民族一路口，不巧遇王姓男子（25歲）開黑色轎車右轉時撞上，陳女跌下機車，躺在路上，不料，她的機車仍然繼續往前滑行，撞上正下民族陸橋的白色轎車。
警、消據報到場，將陳女送高雄長庚醫院治療，手腳擦挫傷，暫無大礙。
警方為釐清車禍肇因，調閱路口監錄系統畫面，發現陳女出車禍跌下車，但她的機車仍在無人駕駛下，繼續往前行進近20公尺，才撞上蔣姓男子駕駛的白色轎車後倒下，畫面讓員警也感到訝異。
警方表示，初步分析車禍肇事原因，是王姓男子開黑色轎車右轉未禮讓直行機車而肇禍，確實肇事原因及責任，待交通大隊進一步鑑定。
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