承包商忘收工作車！區間車主排障器撞壞 鐵道局急調查

台鐵今清晨一列3121次區間車於南靖撞上一台工作平台車，導致區間車主排障器及車下零件損壞，所幸無人傷亡，經查，竟是交通部鐵道局出包，因承包商業間施工時忘記收好釀禍。鐵道局副局長溫代欣表示，經初步調查為承包商夜間施工時沒將工作車收好，已在調查及咎責求償。

台鐵408次太魯閣號2021年4月2日撞上落軌工程車造成49死，台鐵3121次區間車今清晨於南靖也撞上入侵軌道的工作車，造成主排障器及車下零件都撞壞，所幸無人傷亡。

溫代欣表示，初步調查發現，該工作車約1公尺寬、量體很小，承包商夜間施工後被遺留在軌道周邊，導致今清晨被區間車撞到，這部分會進行相關檢討。施工都有相關機制，承包商完工後需要檢查，至於為何沒有檢查到，還在釐清原因，鐵警局也同步調查。

針對台鐵局將向鐵道局求償部分，溫代欣說，施工期間若對台鐵有影響，會釐清責任依照損失做賠償，初步看來為承包商出包，後續調查釐清原因，若證實為承包商責任的話，除要求賠償台鐵局外，鐵道局也會依照相關法規進行懲處。