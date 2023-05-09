追撞前車還想逃 無照酒駕男街頭動粗警方不客氣了

高雄許姓男子今天駕駛休旅車，追撞前方停等紅燈的計程車，他將車子推到計程車前方後打算離開，被計程車司機攔阻，雙方互毆拉扯。警方到場制止許後，發現他涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午7時許，許姓男子（57歲）駕駛休旅車，在高雄市三民區民族陸橋上，追撞周姓男子（63歲）的計程車。

當時周姓計程車司機正停等紅燈，被追撞後，嘴角受傷流血，眼見許將休旅車推到計程車前方，疑要逃離，便拉住許，不讓他離開，雙方拉扯出拳互毆。

高雄市警三民二分局民族路派出所員警據報到場，壓制許姓男子，事後交通員警對雙方酒測，發現許姓男子不僅無照駕駛，而且涉嫌酒駕，呼氣酒測值每公升0.47毫克，立即逮捕許，查辦公共危險罪嫌、違反社會秩序維護發，也對與他同車的3名男女，以違反道路交通管理處罰條例開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康