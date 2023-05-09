基隆女為母親買生日蛋糕 遭陌生男搭訕不成攻擊受傷

基隆市安一路昨晚有一名25歲女子，外出為母親買生日蛋糕，遭一名陌生男子搭訕𣎴成，動手毆打其左眼受傷，並把人拉到巷口階梯，意圖不明，所幸女子掙脫向民宅求救。議員指附近監視器故障，要求加強安善率。警方已鎖定特定男子偵辦。

議員吳驊珈今天在議議市政總檢討時表示，昨天晚間7點半左右，在安一路146號附近，發生一名約25歲女子出門買東西，遭到一名男子搭訕𣎴成，動手毆打其左眼後，並把人拉到巷口階梯內意圖不明，事件十分離譜。

吳驊珈說，所幸該女子掙脫，向附近里長求助後向警局報案，卻被告知監視器故障，沒有畫面。監視器經常故障，已造成治安死角，女性夜間行動安全非常重要，監視器不該只是車禍案件需要，要求市長謝國樑重視並承諾確實提高妥善率，以維護基隆市的治安。

議員韓世昱也接獲陳情，指該女子是為了出門替母親慶生買生日蛋糕，沒想到遇到陌生男子搭訕不成被攻擊，讓人夜間女子出入安全。安一路是大馬路，監視器也壞掉，盼加強改善，攻擊的男子穿著很隨便，懷疑是街友，應加強管理。

市警局長張樹德表示，已經著手偵辦調閱附近監視器，目前已掌握特定男子調查中。