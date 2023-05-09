為了便當！高職宿舍爆發「緬越大戰」 14人互毆成傷
新北市某高職緬甸、越南籍學生昨午因「搶便當」爭吵積怨，今凌晨返回宿舍後各自「烙人」，找來同鄉學生與對方談判，當場大打出手，導致多人受擦挫傷；員警獲報介入後將現場14人帶返釐清，其中9名越籍學生提告傷害，5名緬籍學生則暫不提告。
警方調查，越南籍蘇姓高中生與緬甸籍段姓高中生，昨天中午因「有人多拿一個便當」爆發爭吵，積怨在心，放學返回學校宿舍後相約談判，雙方各自找來同鄉同學助陣，今凌晨2時許，雙方共14人依約碰面，卻一言不合、大打出手，分別受擦挫傷，也引來警方介入。
據悉，現場是蘇男等9名越南籍男學生，及段男等5名緬甸籍男學生，雖皆就讀學校僑生建教科系，但因國籍、文化及語言不同，平時較少互動；該校商借國立台北大學位於台北市中山區的宿舍供學生入住，轄區警方獲報派員到場制止，並將現場14人帶返警所釐清案情。
警方表示，初步9名越南籍學生提告對方傷害，5名緬甸籍學生暫不提告，後續將依法送辦；另呼籲，民眾遇有糾紛務必理性溝通，切勿暴力解決，若有不法，警方定將就辦。
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