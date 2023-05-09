快訊

猴痘本土+14創新高！2萬瓶疫苗抵台 預計下周開打

北市A肝初驗結果弱陽性 羅一鈞：複檢陰性

誰擋BNT？郭台銘曝「他」電話告知：大小姐說你還是不要買了

為了便當！高職宿舍爆發「緬越大戰」 14人互毆成傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新北市某高職緬甸越南籍學生昨午因「搶便當」爭吵積怨，今凌晨返回宿舍後各自「烙人」，找來同鄉學生與對方談判，當場大打出手，導致多人受擦挫傷；員警獲報介入後將現場14人帶返釐清，其中9名越籍學生提告傷害，5名緬籍學生則暫不提告。

警方調查，越南籍蘇姓高中生與緬甸籍段姓高中生，昨天中午因「有人多拿一個便當」爆發爭吵，積怨在心，放學返回學校宿舍後相約談判，雙方各自找來同鄉同學助陣，今凌晨2時許，雙方共14人依約碰面，卻一言不合、大打出手，分別受擦挫傷，也引來警方介入。

據悉，現場是蘇男等9名越南籍男學生，及段男等5名緬甸籍男學生，雖皆就讀學校僑生建教科系，但因國籍、文化及語言不同，平時較少互動；該校商借國立台北大學位於台北市中山區的宿舍供學生入住，轄區警方獲報派員到場制止，並將現場14人帶返警所釐清案情。

警方表示，初步9名越南籍學生提告對方傷害，5名緬甸籍學生暫不提告，後續將依法送辦；另呼籲，民眾遇有糾紛務必理性溝通，切勿暴力解決，若有不法，警方定將就辦。

案發轄區中山分局介入偵辦中。記者李隆揆／攝影
案發轄區中山分局介入偵辦中。記者李隆揆／攝影

提告 緬甸 越南

延伸閱讀

影／北港迓媽祖慘淪大亂鬥 兩派人馬互毆 塑膠椅滿天飛

新店醉男胡言亂語還拿手機錄影 持毒男暴怒動手痛毆

制止熊孩踢椅遭掌摑 川女出手還擊演變「互毆」都挨罰

選前衝突互毆 當落選不同陣營3人 嘉檢均依傷害罪起訴

相關新聞

台南3歲女童走斑馬線被撞死 民眾獻花怒批「行人地獄」

台南昨日一起車禍震驚各界！一名母親牽著3歲幼女走在斑馬線上過馬路，卻慘遭一名孕婦駕駛的左轉車輛輾過，女童慘死，母親重傷還...

3歲女童車禍過世 父親：不敢跟妻子說女兒已經走了

台南市3歲女童昨天不幸走在斑馬線被休旅車撞死 ，她的父親今天中午說，妻子雖然病情比較穩定，但還需要觀察，他到現在還不敢跟...

為了便當！高職宿舍爆發「緬越大戰」 14人互毆成傷

新北市某高職緬甸、越南籍學生昨午因「搶便當」爭吵積怨，今凌晨返回宿舍後各自「烙人」，找來同鄉學生與對方談判，當場大打出手...

女騎士機車遭撞落地 無人機車竟又繼續往前衝撞車

高雄陳姓女子昨天深夜騎機車出車禍，遭右轉的黑色轎車撞上，她跌下車後，沒想到她的機車還繼續往前滑行，約10餘公尺後撞上正要...

承包商忘收工作車！區間車主排障器撞壞 鐵道局急調查

台鐵今清晨一列3121次區間車於南靖撞上一台工作平台車，導致區間車主排障器及車下零件損壞，所幸無人傷亡，經查，竟是交通部...

台南3歲女童喪命斑馬線 議員籲市府正視交通問題不要等人死才檢討

台南市北區發生昨天重大車禍事故，造成3歲孩童死亡，台灣基進台南市議員李宗霖怒批，請市府正視交通問題，不要等人死了才來檢討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦