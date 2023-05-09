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台南3歲女童走斑馬線被撞死 民眾獻花怒批「行人地獄」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南昨日一起車禍震驚各界！一名母親牽著3歲幼女走在斑馬線上過馬路，卻慘遭一名孕婦駕駛的左轉車輛輾過，女童慘死，母親重傷還躺在醫院。引起社會大眾對行人權利的激烈討論，許多民眾憤怒「真的是名符其實的『行人地獄』。」市長黃偉哲臉書也湧入留言，呼籲市府正視，讓行人最基本的用路安全。

交通局長王銘德說，這起事故主要肇因是駕駛人沒有禮讓行人，路口設置都符合法規，針對民眾建議設置庇護島及行專線退縮，近幾年台南市爭取中央補助與自籌經費投入道路與人行空間改善，已完成增設行人庇護島50處及行穿線退縮27處，均視當地道路條件及人行需求評估設置，未來也會逐步盤點後積極爭取中央經費設置。

「3歲的小生命就這樣莫名其妙被奪走！看了影片實在悲痛，眼睛張大看，這真的不是一般的殘忍」、「大白天守規矩的走在斑馬線上還可以被撞，就這樣短短3年的小生命就沒了⋯父母家人會有多撕心裂肺…」、「身為一個一樣有3歲女兒的媽媽，看到台南事故好心痛」、「市長，關於台南市的交通您要盡快處理改善，不能再有人無辜在斑馬線上被車撞了」，民眾在市長黃偉哲臉書悲痛留言，呼籲要正視行人安全。

台南市北區昨天上午發生重大死亡車禍，一輛休旅車從忠義路左轉成功路，疑因未禮讓斑馬線行人，造成跟著媽媽牽手過馬路的3歲女童當場枉死；民眾指當地是知名鴨母寮市場憤怒痛批汽機車不禮讓行人，幾乎就是台南日常，真的是名符其實的「行人地獄」，今天現場也有民眾獻花，表示哀悼、不捨！民眾黨北區主任江明宗認為，事發地點路口沒有人行道、沒有庇護島，更沒有退縮斑馬線，道路設計存在太多便宜行事，印證台南行人地獄的稱號，讓枉死的數量持續攀升。

台南市北區成功路口昨日發生重大車禍，3歲女童走在班馬線上被撞重傷不治，民眾不捨，現場有人獻花哀悼。圖／讀者提供
台南市北區成功路口昨日發生重大車禍，3歲女童走在班馬線上被撞重傷不治，民眾不捨，現場有人獻花哀悼。圖／讀者提供

台南 人行道 行人地獄 黃偉哲

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