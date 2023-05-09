3歲女童車禍過世 父親：不敢跟妻子說女兒已經走了
台南市3歲女童昨天不幸走在斑馬線被休旅車撞死 ，她的父親今天中午說，妻子雖然病情比較穩定，但還需要觀察，他到現在還不敢跟妻子說女兒走了，還騙她說，女兒還在一般病房治療，要等她好起來再陪女兒到曾經玩過的地方玩。
台南市昨天在北區忠義路、成功路口，發生3歲女童和母親過斑馬線時不幸發生車禍，女童被轎車撞死，母親重傷住院救治，可憐處境令許多人同情，附近店家今天上午發現有民眾主動到車禍現場附近，送上鮮花和玩具，追悼過逝的女童。
對於民眾送花和玩具，女童父親感謝大家的愛心，他代表女兒向送花和玩具民眾鞠躬道謝，感謝大家的關心。
女童父親表示，肇事孕婦今天上午有打電話給他，說她人也在醫院，她說：「她要生下小孩來賠我，怎麼生？再怎麼生也不可能一模一樣。」 她如果有心，明天到女兒靈堂前捻香，如果有心，等他妻子好了再來談。
女童父親說，孕婦說她當時沒看到，但相關監視影片大家都有看到，完全沒有煞車，妻子和女兒被前後輪輾過，妻子卡在車下，女兒因人小未被卡在車下，卻當場死亡。
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