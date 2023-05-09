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SPA館驚見天花板有攝頭 畫面一看她裸半身按摩怒提告
新北市新莊區一名R姓女子，前天下午前往復興路一家越南式洗頭SPA館消費，吹髮時卻發現天花板上有支監視鏡頭，她向店家要求調閱畫面一看，赫見有她裸上半身按摩畫面，氣得她將畫面上傳臉書社群，並對店家提告妨害秘密、妨害性隱私。
據了解新北市一名R姓女子，前天下午3時許，獨自前往新莊區復興路一段一家越南式洗頭SPA館，她用1599元價格體驗全套式越南式洗頭按摩服務，不料在吹頭髮時卻發現天花板式有支監視鏡頭，她心裡覺得奇怪向店家詢問，並調閱監視器畫面一看，赫見有她半裸上半身按摩畫面，她立即用手機拍下保存證據，店家則同意刪除畫面，並讓免費體驗和解。
她離開SPA館後將過程上傳她IG動態，她朋友看見七嘴八舌叫她一定跟大家說，以免再有不知情的消費者被偷拍，R女將所拍畫面上傳臉書社群《愛新莊我是新莊人》貼文寫道「體驗了越式洗頭……吹頭髮時候發現上面有監視器覺得奇怪……我要去報警了……」等話，隨後到派出所對店家提告妨害秘密、妨害性隱私。
畫面一出有網友留言說「安裝監控器沒有錯，但店家應該注意拍攝角度或設置更衣間」「這種店家請檢舉到讓他收店」「不管有意無意這已經是侵犯到個人隱私」「太可怕了」「這真的要報警，鏡頭對著更衣的地方拍太誇張」
據了解，今天上午店家路姓負責人（越南籍領有台灣身分證）已到派出所說明，她向警方表示，她是去年10月中到這家SPA館上班，當時就已經有裝設監視器，她只是員工並不清楚老闆為何要在這處裝監視器。當天女客人要求查看監視器畫面後覺得不舒服，我們主動刪除畫面，並讓她免費體驗。目前老闆出國，相關疑點還須等待老闆返國後才能釐清。
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