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小孩高燒憂急送醫 暖警即刻救援警車直送急診

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄警分局烏眉派出上周末下午4點左右，一名住轄區黃姓新手媽媽（24歲）抱著不到2足歲男童衝進派出所，向值班員警稱說孩子莫名發生熱痙攣抽搐、全身發燙現象，請求警方協助；所長古家榮見情況緊急，果斷駕駛警車將母子送往鄰近醫院急診，男童經診治後目前已平安返家。

烏眉派出所長古家榮表示，當時見黃女手抱稚子神色緊張、氣喘吁吁直衝派出所值班台，向警方表示小孩可能中暑高燒不退，需要緊急送醫治療，但她獨自一人騎乘機車，若背載小孩送醫，恐會有違反交通法規，且騎車路途中對小孩及自身都有安全顧慮，所以請求警方協助送醫。

他說，當下看見男童一直抽搐且意識不清，呈昏睡態樣，如連絡119單位救護車趕來，所費時間上可能會有所延誤，立即果斷駕駛巡邏車載母子沿路鳴笛火速送往通霄光田醫院急診；原本需約15分鐘路程，只花6分鐘就抵達醫院，順利讓男童緊急接受治療，避免憾事發生。

警方叮嚀民眾，因初春季節氣候多變，家中如有嬰幼兒成員，應特別注意居家照護，如發現小孩身體出現異樣，立即送醫就治，以照護幼兒安全。

烏眉派出所長古家榮當下見男童一直抽搐且意識不清，呈昏睡態樣，果斷駕駛巡邏車載母子沿路鳴笛火速赴醫急診。圖／警方提供
烏眉派出所長古家榮當下見男童一直抽搐且意識不清，呈昏睡態樣，果斷駕駛巡邏車載母子沿路鳴笛火速赴醫急診。圖／警方提供

新手媽媽 氣喘

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