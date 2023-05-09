妙齡女為和男網友見面 險被騙12萬元
台南蘇姓女子在交友軟體認識男網友，雙方互相加LINE後，對方要求如要見面，得購買12萬元遊戲點數才能如願，若不依照他的指示會對她不利。蘇女擔心自身安危，急忙跑到康樂街超商購買遊戲點數，超商店員機警通報警方處理，她才知道自己遇上詐騙集團。
市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員黃揚傑，昨天下午4點多接獲通報後，立即於超商附近梭巡，見女子上前關心，原來28歲蘇姓女子在交友軟體認識一名暱稱為「智傑」的帥哥，雙方互相加LINE，相談甚歡。
聊了一段時間之後，男網友「智傑」突然說，他是從事八大行業的男模，若要出門見面需要購買點數作為保證金，待見面後會以現金返還其購買金額。
男網友要求蘇女於多家超商分批購買20張新台幣6000元點數，總共價值12萬元才能見面，若不依照他的指示會對其不利。蘇女擔心自身安危，急忙跑到康樂街超商購買遊戲點數，超商店員機警通報警方處理，蘇女才知道自己遇上詐騙集團。
近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，警方提醒民眾，勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐騙得不償失。
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