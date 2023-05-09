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15歲學生玩手機被念負氣離家 母親找不到警冒雨找到人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名15歲學生7日深夜因使用手機問題被念，與家人發生爭執後負氣離家，少年的母親找不到人報警協助。警方依母親描述特徵及可能去向找人，在新豐街找到在雨中徘徊的學生，帶回派出所通知其母領回。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所接獲一名女子報案，她15歲兒子因手機使用問題與家人發生爭執，負氣離家，她自行找了很多地方都沒有找到人，心急如焚，請警方協助。

警員柯仁偉到附近根據家屬提供少年特徵四處尋找，到一些網咖店、超商、社區大樓騎樓、公園等處巡查。後來在7日晚間11點多，在新豐街一帶找到少年四處徘徊。

八斗子分駐所長陳品碩說，由於當時外頭下著大雨、氣溫驟降，少年全身被雨淋濕，因擔心少年受寒，將少年帶回派出所提供熱開水及毛巾。

警方立即通知報案女子到派出所，她看到兒子平安無事，心中大石才放下，鬆了一口氣，感謝員警協助。

第二分局提醒，家長與小孩要做好適度溝通，手機和三C產品目前使用頻繁，尤是小孩使用手機的問題，家長很難禁止孩子使用手機，建議可以與小孩約法三章，比如使用手機不可以影響睡眠、寫功課及上課。

第二分局說，每天使用手機的時間可以和小孩溝通後來約定，平時和假日可以有所不同，讓小孩使用可以受到約束，也不致於出現反抗的情緒。

15歲學生玩手機被念負氣離家，母親找不到警冒雨找到人。記者游明煌／翻攝
15歲學生玩手機被念負氣離家，母親找不到警冒雨找到人。記者游明煌／翻攝

基隆

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