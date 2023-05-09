醫院救護車執行任務與小貨車撞4人受傷 包括隨車護理師

台中市昨晚發生救護車和小貨車碰撞事故，一輛醫院救護車載護理人員要執行救護任務途中鳴笛，與小貨車相撞，造成二車共4人受傷，包括護理人員，肇事原因警方調查中。

清水警分局調查，昨晚10點37分，台中市梧棲區台灣大道九段與港埠路二段口發生車禍，31歲許男駕駛梧棲童醫院救護車，接獲通報要趕往現場執行救護勤務，途中由台灣大道八段(東往西)行駛外二車道直行，於肇事地點路口，與74歲柯男駕駛的小貨車，由港埠路二段(北往南)行駛外二車道直行，二車碰撞。

當時救護車直行闖紅燈有鳴笛，二車相撞後，救護車駕駛與乘客護理人員，小貨車駕駛與乘客共4人身體多處擦挫傷，均送梧棲童醫院救護。