快訊

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

星宇航空時間壓線才說真話 北美旅客：有時間應變卻什麼也不做

數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

醫院救護車執行任務與小貨車撞4人受傷 包括隨車護理師

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市昨晚發生救護車和小貨車碰撞事故，一輛醫院救護車載護理人員要執行救護任務途中鳴笛，與小貨車相撞，造成二車共4人受傷，包括護理人員，肇事原因警方調查中。

清水警分局調查，昨晚10點37分，台中市梧棲區台灣大道九段與港埠路二段口發生車禍，31歲許男駕駛梧棲童醫院救護車，接獲通報要趕往現場執行救護勤務，途中由台灣大道八段(東往西)行駛外二車道直行，於肇事地點路口，與74歲柯男駕駛的小貨車，由港埠路二段(北往南)行駛外二車道直行，二車碰撞。

當時救護車直行闖紅燈有鳴笛，二車相撞後，救護車駕駛與乘客護理人員，小貨車駕駛與乘客共4人身體多處擦挫傷，均送梧棲童醫院救護。

警方呼籲，行經路口應減速慢，用路人聽聞救護車鳴笛時，務必注意救護車行向、禮讓救護車，避免釀成憾事。

台中市梧棲區台灣大道九段與港埠路二段口昨晚發生車禍，4人受傷。圖／民眾提供
台中市梧棲區台灣大道九段與港埠路二段口昨晚發生車禍，4人受傷。圖／民眾提供

救護車 台中市

延伸閱讀

未來醫護生力軍！敏惠醫專為445名學生辦加冠典禮

「小時常陪父親跑醫院 」他當急診護理師 盼能救更多人

朱立倫：護理人力不足應修法 藍重返執政列最重要政策

高雄民間救護車執勤擦撞小貨車 病患、2駕駛同進醫院

相關新聞

3歲女童過班馬線不幸被撞死 民眾送鮮花玩具追悼

台南市昨天在北區忠義路、成功路口，發生3歲女童和母親過斑馬線時不幸發生車禍，女童被轎車撞死，母親重傷住院救治，可憐處境令...

15歲學生玩手機被念負氣離家 母親找不到警冒雨找到人

基隆一名15歲學生7日深夜因使用手機問題被念，與家人發生爭執後負氣離家，少年的母親找不到人報警協助。警方依母親描述特徵及...

醫院救護車執行任務與小貨車撞4人受傷 包括隨車護理師

台中市昨晚發生救護車和小貨車碰撞事故，一輛醫院救護車載護理人員要執行救護任務途中鳴笛，與小貨車相撞，造成二車共4人受傷，...

3歲女童斑馬線上被撞死...又怪A柱？網認：有死角但駕駛少這動作

台南昨日一起車禍震驚各界！一名母親牽著三歲幼女走在斑馬線上過馬路，卻慘遭一名孕婦駕駛的左轉車輛輾過，女童慘死，母親重傷還躺在醫院。女駕駛稱被A柱擋到，「看到人已來不及」。女童父親氣憤難當，喊著「一定會替女兒討回公道」。

4歲男童迷途 警抱回派出所安撫 母到派出所淚謝警

台中一名4歲男童迷途情緒不安，邊哭邊跑，員警獲報趕到場抱男童回派出所安撫情緒，母親發現兒子不見著急報案 ，趕到派出所見兒...

車沒減速 母女斑馬線上遭撞 3歲童不治

卅六歲杜姓孕婦昨駕車行經台南市區，在路口左轉撞上李姓婦人母女，卅八歲李女當時牽著年僅三歲女兒走行人穿越道過馬路，被轎車當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦