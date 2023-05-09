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3歲女童過班馬線不幸被撞死 民眾送鮮花玩具追悼
台南市昨天在北區忠義路、成功路口，發生3歲女童和母親過斑馬線時不幸發生車禍，女童被轎車撞死，母親重傷住院救治，可憐處境令許多人同情，附近店家今天上午發現有民眾主動到車禍現場附近，送上鮮花和玩具，追悼過世的女童。
店家說，今天清晨約5點有民眾送來香水百合，接著還有人送來寵物狗和公主手杖玩具，要來追念因為車禍喪生的小女童。
據了解，女童遺體昨天送到台南市立殯儀館後，訂今天豎靈。女童母親被撞後全身多處擦傷，骨折，她的父親忙著在醫院照料妻子，期望妻子傷勢好轉，早日康復。
警方調查，杜姓孕婦昨天駕駛休旅車沿忠義路左轉成功路時，涉嫌撞倒一對正穿越路口的母女，李姓婦人遭捲入車底，全身多處擦挫傷、肋骨骨折送醫急救；3歲幼女頭部重創，到院前無生命徵象，送醫宣告不治。警詢後杜女被依過失致死罪嫌法辦。
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