4歲男童迷途 警抱回派出所安撫 母到派出所淚謝警

台中一名4歲男童迷途情緒不安，邊哭邊跑，員警獲報趕到場抱男童回派出所安撫情緒，母親發現兒子不見著急報案 ，趕到派出所見兒子安全，流淚感謝員警照顧。

台中市清水警分局梧棲分駐所警員黃晨洋、楊恩長5月6日晚上10點20分接獲民眾報案，一名男童獨自在馬路上邊哭邊跑，請求警方到場協助。

2名員警發現後，牽著男童在附近住家逐戶詢問但無人認識，只好先將男童帶返所。在尋找其家人過程中，警方發現男童尿布和褲子溼了，在場男警們束手無策，恰巧安寧派出所女警阮怡婷到所洽公，一展人民「保母」之姿，為男童帶來尿布及衣物幫忙更換。

男童在派出所期間，因為環境不熟且都是警察緊張的雙手緊握，所內員警為安撫男童不安的心，紛紛與男童說笑及玩遊戲，員警王暐程更將男童抱在懷中安撫，才讓他一展笑顏。

當晚12點，男童母親下班得知男童不見，著急趕赴派出所報案，一進到派出所見到兒子安然在派出所內，流淚致謝員警。

男童母親表示，兒子晚上與父親一同在家，趁父親不注意自行開門外出。父親發現後騎車在外著急尋找1個多小時未找到，母親擔心兒子安危趕到派出所報案，看到兒子有員警妥善安置照顧，很感謝警方及熱心民眾幫忙。