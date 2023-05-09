為詐領幾萬補助 雄獅三員工被檢警調查獲交保

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

知名旅行社雄獅（2731）因三名員工涉嫌利用申請企業人力資源提升計畫，詐領補助費數萬元，昨天被新北地檢署指揮新北市刑大前往總公司搜索，查扣文書等證物，並拘提周姓主管、劉姓會計與邵姓承辦人到案說明，複訊後各別諭知10萬元交保，全案朝加重詐欺、偽造文書、商業會計法偵辦中。

檢警調查，雄獅旅行社在2019年初向勞動部勞動力發展署申請企業人力資源提升計畫，獲得上百萬的補助訓練費用，但周姓主管、劉姓會計與邵姓承辦人三人，涉嫌以人頭、不實資料與領據浮報費用，混在其他實際支出申請裡，向勞動部詐領補助費，但初步清查不法獲利僅數萬元。

新北地檢署企業專組檢察官李秉錡指揮新北市刑大，昨天前往雄獅旅行社位於台北市內湖區的辦公處所搜索，帶回劉姓主管等3名被告，並通知7名證人到案說明，複訊後檢方各諭知10萬元交保，全案朝3人共犯加重詐欺、使公務人員登載不實、商業會計法不實填製會計憑證或記入帳冊等罪嫌偵辦。

新北地檢署昨天指揮新北市刑大到雄獅旅行社總公司搜索，帶回涉嫌以不實收據、人頭等向勞動部浮報補助費的3名員工。圖／聯合報系資料庫
新北地檢署昨天指揮新北市刑大到雄獅旅行社總公司搜索，帶回涉嫌以不實收據、人頭等向勞動部浮報補助費的3名員工。圖／聯合報系資料庫

主管 旅行社

延伸閱讀

高雄老字號飯店幹部衝績效 蒐集人頭詐國旅補助被判刑

2雄獅嗨玩你追我跑！下秒「頭錘小客車」整台當場撞爛 車內夫妻嚇傻崩潰

前桃園副縣長葉世文詐領12萬元特別費 辯「下屬害的」判關8年半定讞

前、後任屏東市代會主席假發票詐領公帑 雙雙被判刑

相關新聞

3歲女童斑馬線被撞死 父親激動：政府提高不禮讓行人罰則「太諷刺」

台南市今天中午發生李姓母女走在行人穿越道，遭孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治，女童父親今天傍晚到台南市立殯儀...

台南轎車撞擊畫面曝光！母牽3歲女童走斑馬線 雙雙遭前後輪輾過

台南市北區忠義路、成功路口，今天中午發生李姓母女走在行人穿越道，遭孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治。瞬間撞擊影片曝光...

影／糟糕！逢甲adidas店家「整排冷氣墜落」 砸中8車

台中市逢甲商圈的adidas愛迪達體育用品店，在今天下午傳出店外的冷氣突然掉落，砸中8輛汽、機車，店家趕緊聯絡警方，通知...

4寶爸狂打5月嬰 2童目睹嚇呆

台中一名江姓4寶爸因心情差，日前在家對5個月大男嬰狂呼巴掌，不到一分鐘對親生兒打巴掌近10下，邊打邊罵，啪啪聲響下嬰兒大...

為詐領幾萬補助 雄獅三員工被檢警調查獲交保

知名旅行社雄獅（2731）因三名員工涉嫌利用申請企業人力資源提升計畫，詐領補助費數萬元，昨天被新北地檢署指揮新北市刑大前...

高雄隊責任加重！通過搜救能力分級認證 即刻救援能量增

為強化特種搜救隊面對各種突發性災難的行動派遣機制，高雄市消防局去年起整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，本月6至8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦