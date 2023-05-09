為詐領幾萬補助 雄獅三員工被檢警調查獲交保
知名旅行社雄獅（2731）因三名員工涉嫌利用申請企業人力資源提升計畫，詐領補助費數萬元，昨天被新北地檢署指揮新北市刑大前往總公司搜索，查扣文書等證物，並拘提周姓主管、劉姓會計與邵姓承辦人到案說明，複訊後各別諭知10萬元交保，全案朝加重詐欺、偽造文書、商業會計法偵辦中。
檢警調查，雄獅旅行社在2019年初向勞動部勞動力發展署申請企業人力資源提升計畫，獲得上百萬的補助訓練費用，但周姓主管、劉姓會計與邵姓承辦人三人，涉嫌以人頭、不實資料與領據浮報費用，混在其他實際支出申請裡，向勞動部詐領補助費，但初步清查不法獲利僅數萬元。
新北地檢署企業專組檢察官李秉錡指揮新北市刑大，昨天前往雄獅旅行社位於台北市內湖區的辦公處所搜索，帶回劉姓主管等3名被告，並通知7名證人到案說明，複訊後檢方各諭知10萬元交保，全案朝3人共犯加重詐欺、使公務人員登載不實、商業會計法不實填製會計憑證或記入帳冊等罪嫌偵辦。
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