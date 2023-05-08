高雄隊責任加重！通過搜救能力分級認證 即刻救援能量增

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導

為強化特種搜救隊面對各種突發性災難的行動派遣機制，高雄市消防局去年起整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，本月6至8日到消防署南投竹山訓練中心受測，今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」，取得國際人道救災輪值資格。

消防局長王志平、高雄市義消總隊長陳義永參加評測檢討會議，提振高雄隊士氣。王志平強調，具備執行國際救援能力的「高雄隊」已經成軍，是高雄市歷史一刻，也是使命、榮譽與責任開始。未來這支隊伍，除守護市民安全，當國際間遭遇重大災情，也將發揮不分國界的人道關懷精神，展現「Kaohsiung Can Help」救災能力。

高雄市消防局表示，此次參測的高雄市特搜隊伍計有78人、2隻搜救犬，成員除消防局特搜隊人員及義消夥伴外，也納入強勁的外部戰力，包含高醫、榮總、義大3家醫學中心及宏力動物醫院共4位醫師，加上4位護理師、2位獸醫師及2位土木技師，訓練期間更透過高雄市公務人力發展中心課程安排的協助，整合提升救災技術及團隊合作能力。

消防署規畫「搜救能力分級認證（NAP）」測驗方式，採全情境36小時不間斷操作演練測試，假想大規模城市災害下的各項救災情境。救災人員從接獲指令緊急動員集結、建立5大功能分組（管理、搜索、救援、醫療及後勤）、利用倒塌物支撐、障礙物排除、搜救犬搜索及傷病患醫療處置等，需連續36小時內完成作業，隨隊醫療人員更要留意救災人員與搜救犬的體力負荷等後勤補給。

消防局率隊評測隊長蘇裕銘說，為讓此次認證能順利通過，已建立更迅速有效的特搜任務編組，參測人員去年開始緊鑼密鼓地進行訓練，此次評測期間適逢中央氣象局發布高溫警示及鋒面來襲，隊伍抵達演訓場地，立即面臨38度燠熱炙暑的熱浪，晚間更遭遇強降雨及閃電落雷增加施救難度，面對緊迫的時間壓力，著實考驗救災團隊默契、專注力及體力。指揮官及各組幹部除適時加強同仁補水及輪替，並加強健康監測，夥伴間相互打氣照應，共同面對任務挑戰。

陳義永表示，高雄市義消們正朝著國際腳步邁進，此次認證隊伍也有10名義消夥伴參加，充分展現警義消合作的精神及能量。王志平說，市長陳其邁重視城市安全及消防救災能力，此次評測在人力及經費上獲市府強而有力支持。團隊面對惡劣天氣考驗，依然發揮團隊的強韌度與實力，在時限內完成各項救援目標。

高雄市消防局整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，本月6至8日到消防署南投竹山訓練中心受測，今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，本月6至8日到消防署南投竹山訓練中心受測，今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」。圖／高雄市消防局提供
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高雄市消防局整合各救災量能，歷經密集動員、訓練及演練，本月6至8日到消防署南投竹山訓練中心受測，今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」。圖／高雄市消防局提供
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