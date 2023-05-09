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車沒減速 母女斑馬線上遭撞 3歲童不治
卅六歲杜姓孕婦昨駕車行經台南市區，在路口左轉撞上李姓婦人母女，卅八歲李女當時牽著年僅三歲女兒走行人穿越道過馬路，被轎車當場輾過，李女骨折，女兒傷重不治。杜女驚嚇稱「看到人已來不及」，事發後身體不適送醫，警詢後返家休養，朝過失致死罪嫌偵辦。
女童父親昨天傍晚到台南市立殯儀館配合檢警相驗，他悲傷地說，政府才剛修法提高不禮讓行人罰則，女兒走在斑馬線竟當場被撞死，「真是太離譜、太諷刺」。
警方調查，杜女懷孕十七周，昨天上午九時許駕駛休旅車，在台南市忠義路左轉成功路時，撞到正穿越馬路的李婦母女；附近民眾見狀急打一一九求救，救護人員趕到時見李女被捲入車底，和民眾合力抬起轎車救人，女童則倒在一旁，頭部重傷。肇事杜女受到驚嚇。
三人均被送醫，其中女童傷重不治，李女全身多處擦挫傷、肋骨骨折，還在急救；杜女無大礙。
根據附近商家監視器，李婦當時牽著女兒走在行人穿越道，杜女駕車左轉沒有減速跡象，車頭直接將兩人撞倒並輾過；杜婦送醫後表示，左轉彎時沒有看到行人，看到時要煞車已經來不及了。 警方研判她未注意車前狀況肇事。
女童父親說，駕駛自己懷孕，怎麼開那麼快；他希望妻子趕快好起來，也一定會替女兒討回公道。
警政署本月一日通令全國路口安全大執法，加強取締車輛不暫停讓行人先行通過，台南市警統計一周取締一八七件，是去年同期的八倍；未料昨天仍傳憾事。
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