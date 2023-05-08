影／北港迓媽祖慘淪大亂鬥 兩派人馬互毆 塑膠椅滿天飛

雲林縣北港朝天宮媽祖今天起駕遶境，遶境隊伍中午抵達嘉義縣新港水仙宮休息用餐時，台中來參加遶境的宮廟人員疑因酒後與水仙宮廟方人員爆發衝突，兩派人馬叫囂並大打出手，數十人持物品、塑膠椅互砸，場面十分混亂，警方立即制止，已查獲3人依妨害秩序罪嫌函送法辦，並調閱監視畫面擴大追查。

水仙宮今天中午擺流水席，3張紅色大圓桌被掀翻在地，杯盤碗都在地上，有人拿著圓桌下的鐵桌腳叫囂，有人朝對方扔塑膠椅，場面十分混亂，警方衝進人群中制止，試圖將兩派人馬分開，卻被黑衣男子拿塑膠椅砸，所幸沒有被打到。