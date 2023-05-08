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一片漆黑！高雄夢時代周圍突停電 路燈沒亮「只剩月光」

影／北港迓媽祖慘淪大亂鬥 兩派人馬互毆 塑膠椅滿天飛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

雲林縣北港朝天宮媽祖今天起駕遶境，遶境隊伍中午抵達嘉義縣新港水仙宮休息用餐時，台中來參加遶境的宮廟人員疑因酒後與水仙宮廟方人員爆發衝突，兩派人馬叫囂並大打出手，數十人持物品、塑膠椅互砸，場面十分混亂，警方立即制止，已查獲3人依妨害秩序罪嫌函送法辦，並調閱監視畫面擴大追查。

水仙宮今天中午擺流水席，3張紅色大圓桌被掀翻在地，杯盤碗都在地上，有人拿著圓桌下的鐵桌腳叫囂，有人朝對方扔塑膠椅，場面十分混亂，警方衝進人群中制止，試圖將兩派人馬分開，卻被黑衣男子拿塑膠椅砸，所幸沒有被打到。

民雄警方表示，初步調查雙方疑因酒後起衝突，兩方人馬大打出手，分穿白衣、黑衣形成不同陣營，持物品、塑膠椅互砸，警方循線查獲3人，依妨害秩序罪嫌函送法辦，並持續追查其他涉案人。

北港迓媽祖慘淪大亂鬥，黑衣、白衣兩派人馬叫囂互毆。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，黑衣、白衣兩派人馬叫囂互毆。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方上前制止差點遭塑膠椅砸頭。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方上前制止差點遭塑膠椅砸頭。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方立即上前制止。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方立即上前制止。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方立即上前制止。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方立即上前制止。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，塑膠椅在天空飛舞。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，塑膠椅在天空飛舞。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方立即上前制止。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，警方立即上前制止。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，民眾持物品、塑膠椅互砸。記者黃于凡／翻攝
北港迓媽祖慘淪大亂鬥，民眾持物品、塑膠椅互砸。記者黃于凡／翻攝

遶境 北港朝天宮

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