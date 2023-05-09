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4寶爸狂打5月嬰 2童目睹嚇呆

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中報導

台中一名江姓4寶爸因心情差，日前在家對5個月大男嬰狂呼巴掌，不到一分鐘對親生兒打巴掌近10下，邊打邊罵，啪啪聲響下嬰兒大哭，二名幼童在旁看到很驚嚇，完全不敢動，影片前晚被貼在臉書社團，還有嬰兒臉部瘀青照。警方調查確認嬰兒已被母親帶走，目前平安，社會局也為4名小孩聲請保護令，並要求江男接受親職教育。

臉書「后里幫」前晚有人PO出嬰兒臉部傷痕照，另有一段近一分鐘室內監視器影片，畫面中半裸刺青男子坐在沙發上對嬰兒直呼巴掌，還邊打邊罵「閉嘴」，男嬰不斷哭叫，2名幼童在旁看到，立正不敢動。PO文者說，這名男子聲稱小孩3歲可能定型，5個月大就要打教。

據了解，該家庭是重組家庭，家中共有4個小孩，最大就讀國小，最小才5個月大，影片中遭呼巴掌的是年紀最小的5個月男嬰。據了解，江男是工程行老闆，也是一家6口主要經濟供應者。在此之前，社會局已有江的通報紀錄，當時江和妻子激烈口角，還毆打妻子，鄰居協助通報；社會局要幫妻子聲請保護令，但妻子未同意。

台中市大雅警分局昨介入調查，江姓男子稱因心情差才對親生兒子呼巴掌，警方電話聯絡上嬰兒的母親，母親表示正在南部處理事情，已將最大的孩子與嬰兒帶在身邊，小孩目前無恙，她近日會到派出所說明案情，決定是否提告。分局依兒少保護案通報社會局，社工確認在父親身邊的2名子女安全無虞，已協調先交由母親親屬照顧。

男嬰母親昨在IG及臉書上發文報平安，強調「現在孩子都是安全的，有什麼決定會再說明」、「謝謝大家關心」。

社會局表示，將協助聲請4個孩子的保護令，並依兒童及少年福利與權益保障法第102條對這名父親開立親職教育；家防中心將持續掌握母親與孩童的安全，社工也會再到案主家家訪，進行後續處置。

社會局長廖靜芝表示，依兒少權法，其他幼童若有目睹家暴，社會局都將介入進行後續輔導。兒虐零容忍，任何人不得對兒童及少年遺棄、身心虐待等不正當行為，違者可以重罰6萬到60萬元。

嬰兒 社工 監視器

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