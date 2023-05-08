3歲女童斑馬線被撞死 父親激動：政府提高不禮讓行人罰則「太諷刺」

台南市今天中午發生李姓母女走在行人穿越道，遭孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治，女童父親今天傍晚到台南市立殯儀館配合警方相驗，他悲傷地說，政府才剛修法提高不禮讓行人罰則，她女兒走在斑馬線竟當場被撞死，真是太離譜、太諷刺。

女童父親說，他的女兒因為感冒咳嗽沒有完全好，由妻子陪同到忠義路診所拿藥，母子2人已經走到中央分隔島附近，竟遭對方撞上，更離譜的是，駕駛自己也懷孕，她怎麼開車的，開那麼快，「她要生一個還我嗎？」、「生一個還我也不會完全」。