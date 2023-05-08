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3歲女童斑馬線被撞死 父親激動：政府提高不禮讓行人罰則「太諷刺」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市今天中午發生李姓母女走在行人穿越道，遭孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治，女童父親今天傍晚到台南市立殯儀館配合警方相驗，他悲傷地說，政府才剛修法提高不禮讓行人罰則，她女兒走在斑馬線竟當場被撞死，真是太離譜、太諷刺。

女童父親說，他的女兒因為感冒咳嗽沒有完全好，由妻子陪同到忠義路診所拿藥，母子2人已經走到中央分隔島附近，竟遭對方撞上，更離譜的是，駕駛自己也懷孕，她怎麼開車的，開那麼快，「她要生一個還我嗎？」、「生一個還我也不會完全」。

他表示，或許女兒命該如此，現在妻子還沒有脫離險境 ，只希望妻子能趕快好起來，但女兒的命沒了，他一定會替女兒討回公道。李父想起女兒生前可愛乖巧，情緒激動，經其他親友安撫才緩和情緒。

3歲女童父親（穿藍色上衣）想起女兒生前可愛乖巧，情緒激動，經其他親友安撫才緩和情緒。
3歲女童父親（穿藍色上衣）想起女兒生前可愛乖巧，情緒激動，經其他親友安撫才緩和情緒。

台南 車禍 路口不停讓行人

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