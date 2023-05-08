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台中輕熟女出庭作證情緒激動 司法大廈4樓墜防護網獲救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市年約30多歲的陳姓女子，在今天下午3時許，前往台中司法大廈，接受檢方訊問作證，未料陳女結束開庭後，情緒不穩，從司法大廈的4樓墜落，幸好司法大廈都有裝設防護網，陳女掉落在2、3樓防護網，陳女無受傷，警方協助送往醫院治療。

第一警分局在今天下午3時許獲報，台中司法大廈有民眾墜落，經查是陳姓女子是台中地檢署偵查中案件的一名證人，今天出庭作證，但陳女有身心狀況，開完庭後情緒不穩，從司法大廈4樓墜落2、3樓間的防墜網，幸未釀成傷亡。

一分局表示，經119救護人員到場後將陳女救出，送往中國醫學大學附設醫院救治，初步檢視身體無大礙。

一分局呼籲，若有發現親友有需要協助情況，務必適時給予關懷與協助，或可撥打1995或110請求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中司法大廈今天傳出出庭作證女子墜落意外，幸未釀傷亡。圖／讀者提供
台中司法大廈今天傳出出庭作證女子墜落意外，幸未釀傷亡。圖／讀者提供

司法 醫學 台中市

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