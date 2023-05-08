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停路旁秒換車牌種類 網友笑稱機車騎士版「川劇變臉」

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

網路流傳，新北市一輛重機從中和景平路往台北方向騎行，不料途中他停在路旁，竟側身將原本車牌拿掉，瞬間變成黃牌重機，一旁路過車主全程錄下抽換過程，笑稱這是機車騎士版的川劇變臉！

警方調查，今天上午8時許，該輛機車由景平路往華中橋騎行，經景平路632號附近停等，疑似有抽換車牌的行為，警方已從黃牌重機車號掌握車主資料，並盡速通知到案說明。

新北市中和分局交通組組長詹惇貿表示，經檢視監視器畫面，該車並未有其他交通違規行為，另提醒民眾，按相關規範，汽缸排氣量550立方公分以上，屬懸掛紅牌大型重型機車、汽缸排氣量250立方公分以上、未滿550立方公分，屬懸掛黃牌大型重型機車。呼籲大型重型機車騎士，應依規定懸掛號牌，切勿違規懸掛他車號牌，且行駛中應遵守交通規則，以維護公眾交通安全。

騎士停路旁，秒抽換車牌被網友笑稱機車騎士版的川劇變臉。記者李易昌／翻攝
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騎士停路旁，秒抽換車牌被網友笑稱機車騎士版的川劇變臉。記者李易昌／翻攝
騎士停路旁，秒抽換車牌被網友笑稱機車騎士版的川劇變臉。記者李易昌／翻攝
騎士停路旁，秒抽換車牌被網友笑稱機車騎士版的川劇變臉。記者李易昌／翻攝

重機 車主

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