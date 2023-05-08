停路旁秒換車牌種類 網友笑稱機車騎士版「川劇變臉」
網路流傳，新北市一輛重機從中和景平路往台北方向騎行，不料途中他停在路旁，竟側身將原本車牌拿掉，瞬間變成黃牌重機，一旁路過車主全程錄下抽換過程，笑稱這是機車騎士版的川劇變臉！
警方調查，今天上午8時許，該輛機車由景平路往華中橋騎行，經景平路632號附近停等，疑似有抽換車牌的行為，警方已從黃牌重機車號掌握車主資料，並盡速通知到案說明。
新北市中和分局交通組組長詹惇貿表示，經檢視監視器畫面，該車並未有其他交通違規行為，另提醒民眾，按相關規範，汽缸排氣量550立方公分以上，屬懸掛紅牌大型重型機車、汽缸排氣量250立方公分以上、未滿550立方公分，屬懸掛黃牌大型重型機車。呼籲大型重型機車騎士，應依規定懸掛號牌，切勿違規懸掛他車號牌，且行駛中應遵守交通規則，以維護公眾交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言