停路旁秒換車牌種類 網友笑稱機車騎士版「川劇變臉」

網路流傳，新北市一輛重機從中和景平路往台北方向騎行，不料途中他停在路旁，竟側身將原本車牌拿掉，瞬間變成黃牌重機，一旁路過車主全程錄下抽換過程，笑稱這是機車騎士版的川劇變臉！

警方調查，今天上午8時許，該輛機車由景平路往華中橋騎行，經景平路632號附近停等，疑似有抽換車牌的行為，警方已從黃牌重機車號掌握車主資料，並盡速通知到案說明。