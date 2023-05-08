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台南轎車撞擊畫面曝光！母牽3歲女童走斑馬線 雙雙遭前後輪輾過
台南市北區忠義路、成功路口，今天上午約9點53分發生轎車撞上一對母子行人，瞬間撞擊影片曝光，畫面38歲李姓婦人手牽著3歲女兒走在行人穿越道上，突被左轉轎車撞上，李婦被捲到車底，女童被撞倒在地上，騎機車婦人經過趕快叫附近店家救護車，並和救護人員合力將車子抬起，將壓在車底婦人脫困。
警方調查，杜姓女子（36歲）駕駛轎車沿忠義路左轉成功路時，撞到正在穿越路口李姓女子及3歲幼女，李女遭捲入車底，3歲童倒地，當時路口號誌為綠燈。
影片中，李姓婦人走在行人穿越道上外側，她左手牽著女兒走到中央分隔島附近，突被左轉轎車撞上。轎車沒有減速跡象。
警方說，初步研判轎車由南往北行駛，很可能因A柱視線影響發生車禍，至於車禍發生真正原因，交通分隊將調閱監視錄影器，並留置涉嫌肇事杜姓女駕駛調查。
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