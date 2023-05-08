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女凌晨駕車偏入對向車道 撞車飛向水溝2車6女受傷
江姓女子駕駛自小客車，今凌晨沿台11線南往北向行駛，行經台11線成功鎮114.4公里處，不明原因偏離至對向車道，與吳女駕駛自小客車碰撞，造成江女、吳女與吳車上4名女乘客受傷送醫，急救後暫無大礙，雙方駕駛酒測值為0，確切事故原因仍待警方釐清。
江女今凌晨駕駛自小客走台11線北上，行經成功鎮麒麟路段，不明原因突然偏離、進入對向車道，剛好對向吳姓女子，駕駛白色自小客車載4名女友人南下，兩車閃避不及相撞，江姓女子車子飛過路旁水溝才停住，吳女白色自小客也衝到路旁，兩車頭都嚴重毀損，所幸6名女子都輕傷。
台東縣警局成功分局提醒，台11線路段全線均2線道，用路人應遵守規定速限行駛，並在遇彎路、社區路段時減速慢行，超車時應依照標誌標線規定，勿於危險路段超車、更不可越雙黃線超車。
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