台66快速道轎車追撞貨櫃車 車頭全毀1人頭部受傷

台66高架快速道新屋段7.4公里，轎車追撞貨櫃聯結車，轎車車頭全毀，鄭姓駕駛受傷送醫。圖／警方提供 台66高架快速道桃園市新屋段7.4公里，32歲鄭姓男子今天上午駕駛轎車往觀音方向，行經台66該路段外側車道，疑因下雨視線不清、未保持車距，追撞魏姓司機駕駛的貨櫃聯結車，鄭男轎車撞擊鑽入聯結車下，車頭全毀，他的頭部撕裂傷、大腿脫臼送醫治療，警方正在釐清肇事責任。

楊梅警方表示，鄭姓男子今天上午8時多，駕駛轎車沿台66高架道從平鎮往觀音方向行駛，行經新屋段7.4公里外側車道，鄭男轎車失控追撞前方魏男（37歲）駕駛的貨櫃聯結車，鄭男轎車車頭陷在聯結車內，車頭全毀，119消防員緊急救出車外，鄭男頭部撕裂傷、大腿脫臼送醫治療，幸無生命危險，魏男未受傷。