騎機車40公里偷公仔 高雄竊男難逃南警法辦

高雄市40歲楊姓男子在台南市武聖路，涉嫌偷取3件日本動漫喬巴公仔後騎乘機車離開，警方以車追人，查出楊涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝 高雄市40歲楊姓男子3月間從高雄專程騎著機車，到台南市武聖夜市遊玩，逛完夜市發現武聖路上娃娃機台無人看顧，涉嫌偷取3件日本動漫喬巴公仔後騎乘機車離開，警方接獲報案後以車追人，查出楊涉案，警詢後前天依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，楊姓男子(有竊盜資料)今年3月25日夜間，從高雄騎著機車到台南市武聖夜市遊玩，逛完夜市發現路旁娃娃機台無人看顧，且時值凌晨1點多，四下無人，竟先將外套脫下放於機車，並載著帽子口罩逐一翻看娃娃機台上物品。

楊東挑西選後將3件日本動漫喬巴公仔，價值9千元取下後騎乘機車離開。案經薛姓被害機台主於4月底清點發現並報警處理。

台南市警二分局長樂派出所警員鄭志言，勘驗店內監視器，並以犯嫌離開時段逐一來調閱周邊道路監視器，從褲子及拖鞋等特徵，掌握所騎乘涉案車輛續以車追人，於本月6日下午通知到案說明，員警出示行竊過程、行車資料等具體事證，調查後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

據了解，楊姓男子疑因之前在高雄同樣涉有娃娃機台物品竊案為警法辦，恐再犯案遭認出，竟刻意騎乘機車近40公里，遠從高雄跑到台南市武聖路娃娃機台店犯案。竊所得3件娃娃公仔，楊以1200元低價於網路上販售他人牟利。