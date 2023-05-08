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綠燈5秒經過險被撞不算闖紅燈？桃警：民眾佐證不符難舉發

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

網友貼文龍潭區中正路一輛廂型車闖紅燈，警方不予舉發，他PO網提醒。圖／取自臉書「爆料公社」。
網友貼文龍潭區中正路一輛廂型車闖紅燈，警方不予舉發，他PO網提醒。圖／取自臉書「爆料公社」。
桃園市李姓網友今天上午在臉書社群貼出上月間行經龍潭區中正路巷道，綠燈通行5 秒駛出巷道時，突然一輛廂型車闖紅燈影像，他貼文表示將行車紀錄向警方檢舉該廂型車闖紅燈，警方回覆因為佐證資料不符違規構成要件「不予舉發」，他有氣表示，綠燈5 秒駛入路口，險撞闖紅燈廂型車，市警局交通大隊說不算闖紅燈。

桃園市警局交通大隊今天上午表示，根據民眾提供影響資料，無法辨識該輛廂型車是否紅燈時，闖越停止線，民眾提供佐證資料，尚難構成闖紅燈違規要件予以裁罰，但加強佐證資料，仍可視該車相關違規項目舉發。

李姓網友以「請網友自己小心」貼文表示，他上月18日行經龍潭區中正路一巷道，在綠燈後5 秒駛入路口，一輛廂型車（紅燈）經過，還是不算闖紅燈，市警局交通大隊「不會說這是闖紅燈」，各位（網友）綠燈後依然要自行注意車輛。

網友貼文龍潭區中正路一輛廂型車闖紅燈，警方不予舉發，他PO網提醒小心。圖／取自臉書「爆料公社」。
網友貼文龍潭區中正路一輛廂型車闖紅燈，警方不予舉發，他PO網提醒小心。圖／取自臉書「爆料公社」。

交通違規

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