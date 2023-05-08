聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠燈5秒經過險被撞不算闖紅燈？桃警：民眾佐證不符難舉發
桃園市李姓網友今天上午在臉書社群貼出上月間行經龍潭區中正路巷道，綠燈通行5 秒駛出巷道時，突然一輛廂型車闖紅燈影像，他貼文表示將行車紀錄向警方檢舉該廂型車闖紅燈，警方回覆因為佐證資料不符違規構成要件「不予舉發」，他有氣表示，綠燈5 秒駛入路口，險撞闖紅燈廂型車，市警局交通大隊說不算闖紅燈。
桃園市警局交通大隊今天上午表示，根據民眾提供影響資料，無法辨識該輛廂型車是否紅燈時，闖越停止線，民眾提供佐證資料，尚難構成闖紅燈違規要件予以裁罰，但加強佐證資料，仍可視該車相關違規項目舉發。
李姓網友以「請網友自己小心」貼文表示，他上月18日行經龍潭區中正路一巷道，在綠燈後5 秒駛入路口，一輛廂型車（紅燈）經過，還是不算闖紅燈，市警局交通大隊「不會說這是闖紅燈」，各位（網友）綠燈後依然要自行注意車輛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言