淡水八旬翁獨自入山採劍筍失聯 淋雨耗盡體力受困10小時獲救

八旬老翁獨自在淡水山區採劍筍，淋雨受困10小時才獲救。圖／消防局提供 新北市淡水區1名八旬老翁昨天清晨上山採劍筍，卻直到下午失聯未返。傍晚下大雨天色漸暗，老翁沒雨具、沒手機、沒燈光，家屬焦急報案求救，消防隊入山搜救，發現他躺在山坡底下淋雨失溫，總共受困將近10個小時才獲救，幸好沒有外傷，平安返家不需就醫。

82歲洪姓老翁昨天早上9時向家人表示要去採劍筍，中午就會回家，由於他身體健朗、天氣陰涼無雨，且在住家附近不遠，家人放心讓他單獨入山，未料直到下午3時仍失聯，家屬自行搜尋未果，山上下著大雨，傍晚5時15分趕緊向119報案求救。

消防15人、義消1人趕赴，在淡水安子內山區路邊看到老翁的機車及採筍工具，連忙整裝入山搜索，接著發現2條路徑疑似有人走過的痕跡，於是兵分二路，其中1個路線沿途的姑婆芋都被砍斷、草叢塌陷。

當時已經天黑，搜救人員於6時41分下切山坡2公尺，即發現老翁躺在地上淋雨。原來他自己走下坡卻爬不上去，又沒手機可以求救，衣褲盡濕、體力耗盡、輕微失溫，幸好意識清醒無外傷、還能自己走。

搜救人員立即給予保暖並攙扶從原路折返，將近晚間7時回到安全路面，家屬和老翁都婉拒就醫，自行返家休息。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，目前正是劍筍盛產季節，幾乎年年都有單獨入山採筍跌傷、迷路案例，建議最好結伴同行、告知家屬並約定返家時間，同時避免到地勢險峻的山谷、應隨身攜帶手機和哨子。