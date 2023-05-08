聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水八旬翁獨自入山採劍筍失聯 淋雨耗盡體力受困10小時獲救
新北市淡水區1名八旬老翁昨天清晨上山採劍筍，卻直到下午失聯未返。傍晚下大雨天色漸暗，老翁沒雨具、沒手機、沒燈光，家屬焦急報案求救，消防隊入山搜救，發現他躺在山坡底下淋雨失溫，總共受困將近10個小時才獲救，幸好沒有外傷，平安返家不需就醫。
82歲洪姓老翁昨天早上9時向家人表示要去採劍筍，中午就會回家，由於他身體健朗、天氣陰涼無雨，且在住家附近不遠，家人放心讓他單獨入山，未料直到下午3時仍失聯，家屬自行搜尋未果，山上下著大雨，傍晚5時15分趕緊向119報案求救。
消防15人、義消1人趕赴，在淡水安子內山區路邊看到老翁的機車及採筍工具，連忙整裝入山搜索，接著發現2條路徑疑似有人走過的痕跡，於是兵分二路，其中1個路線沿途的姑婆芋都被砍斷、草叢塌陷。
當時已經天黑，搜救人員於6時41分下切山坡2公尺，即發現老翁躺在地上淋雨。原來他自己走下坡卻爬不上去，又沒手機可以求救，衣褲盡濕、體力耗盡、輕微失溫，幸好意識清醒無外傷、還能自己走。
搜救人員立即給予保暖並攙扶從原路折返，將近晚間7時回到安全路面，家屬和老翁都婉拒就醫，自行返家休息。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，目前正是劍筍盛產季節，幾乎年年都有單獨入山採筍跌傷、迷路案例，建議最好結伴同行、告知家屬並約定返家時間，同時避免到地勢險峻的山谷、應隨身攜帶手機和哨子。
若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，報案後勿移動位置，以利搜救人員救援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言