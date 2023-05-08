台南市轎車撞母女行人 3歲女童不治

台南市北區忠義路、成功路口，今天上午約9點53分發生轎車撞上一對母子行人，年約3歲女童傷勢嚴重命危送醫急救，成大醫院於上午11點多宣告不治。警方說，涉嫌肇事杜姓女駕駛被依過失致死罪嫌法辦，留置詢問中。

警方調查，杜姓女子(36歲)駕駛轎車沿忠義路左轉成功路時，撞到正在穿越路口李姓女子及3歲幼女，李女遭捲入車底，3歲幼童倒地，當時路口號誌為綠燈。

轄區市警五分局接獲報案後，立即調動線上警力10人到場處理，並封鎖事發路段搶救。分局長陳宇桓獲報後立即趕現場指揮調度交通管制，警消到達後以千斤頂將車體抬高，救出李女送往醫院急救，女童送醫院搶救仍重傷不治。

警方說，初步研判轎車由南往北行駛，很可能因A柱視線影響發生車禍，至於車禍發生真正原因，交通分隊將調閱監視錄影器，並留置涉嫌肇事杜姓女駕駛調查。