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全家Google地圖導航到台中新社迷路 警救援：找電桿編號
高姓夫妻一家人前天到台中市新社區旅遊，依Google地圖導航到產業道路迷路又受困，只提供導航座標，員警最後找到這家人，建議以後在山區如果迷路，可通報電桿編號或找大型地標，警方可快速找到位置。
高姓夫妻一家前天從豐原開車至新社區出遊，依導航行駛卻困在山區產業道路，所在位置不詳，一家人慌張打電話向警方協助，員警依報案座標位置尋找，約50分鐘後在新社水井地區的產業道路發現高姓一家人。
東勢分局永源派出所長陳盈延表示，當時接獲110勤務指揮中心通報，民眾利用google地圖導航，在山區迷路，車輛打滑無法前行，且不知道身處正確位置，僅提供地圖座標位置。
警方獲報後派警力搜尋，山區範圍大，且附近無住戶、電線桿等明顯地標，僅能依高姓民眾提供google地圖座標附近小路開始尋找，花50分鐘左右才在新社水井地區的產業道路找到這家人，順利協助車輛脫困。
高男感動表示，他想到新社區東興宮附近找家人，依導航卻迷路受困在山區，一家人很慌張，幸好警方即時到場協助，對警方熱心協處表示感謝。
東勢分局呼籲，民眾利用導航在山區迷路案件頻傳，提醒民眾到外地旅遊，要先了解路況再上路，避免危險。若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋。
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