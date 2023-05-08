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台南市轎車撞上行人母女 3歲女童命危！懷孕駕駛受驚嚇

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區忠義路三段、成功路口，今天上午約9點53分發生轎車撞上一對母子行人意外。記者黃宣翰／ 攝影
台南市北區忠義路三段、成功路口，今天上午約9點53分發生轎車撞上一對母子行人意外。記者黃宣翰／ 攝影
台南市北區忠義路三段、成功路口，今天上午約9點53分發生轎車撞上一對母子行人，年約38歲李姓婦人被捲入轎車車底，全身多處擦傷，年約3歲女童傷勢嚴重命危送醫急救。

目擊民眾說，轎車況忠義路三段左轉成功路，在人行道上撞上一對母女，女童倒在上，女童母親被捲入車底。消防人員說，開車的杜姓孕婦（36歲）飽受驚嚇，但拒絕送醫。女童於送醫途中評估創傷命危， 女童母親擦傷，母女均送成大醫院。

台南市消防局今天上午約9點53分據報，出動中正、公園、和緯、南門消防分隊人車前往搶救，消防人員以千斤頂將車體抬高，把傷者救出脫困，並以救護車將2人送醫。轎車駕駛係名孕婦，初步了解懷孕17周。

車禍發生後轄區警方到場交管，調查車禍經過，杜姓孕婦被警方留置調查。

台南市北區忠義路三段、成功路口，今天發生轎車撞上一對母子行人，現場血跡斑斑。記者黃宣翰／ 攝影
台南市北區忠義路三段、成功路口，今天發生轎車撞上一對母子行人，現場血跡斑斑。記者黃宣翰／ 攝影
杜姓孕婦撞傷路人後飽受驚嚇坐在路旁。記者黃宣翰／ 攝影
杜姓孕婦撞傷路人後飽受驚嚇坐在路旁。記者黃宣翰／ 攝影

孕婦 台南 車禍

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