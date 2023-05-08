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台中男對親生嬰兒呼巴掌重擊引群憤 警方調查說明現況

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，重打下聲響大，嬰兒大哭，二名幼童在旁看到很驚嚇，完全不敢動，警方今天表示，男嬰的父親因心情差對親生兒呼巴掌，警方已電話聯絡上嬰兒的母親，母子均安，警方已通報社會局介入協助。

台中市大雅警分局今天說明，台中大雅區日前發生一起疑似違反兒少保護案，分局接獲訊息後立刻查處，據瞭解，男嬰的江姓父親當天因心情不佳，對男嬰呼巴掌，經分局瞭解後，立即電話聯繫男童母親鄭女，她表示正在南部處理事情，母子人身均安全，小孩目前無恙，將於近日至派出所說明案情；大雅分局並已依兒少保護通報社會局介入協助處理，由社工依職權聲請保護令，及評估兒童是否需安置。

臉書后里幫有人po出嬰兒臉部傷痕照片，另有一段近一分鐘室內監視器影片，男子對嬰兒直呼巴掌，二名幼童在旁看到，立正不敢動；po文者說，這名男子聲稱，小孩3歲人格定型，5個月大就要管教。

台中一名男子對嬰兒呼巴掌，二名幼子在旁看到驚嚇不敢動，嬰兒母親在ig說明現況。圖／取自臉書后里幫
台中一名男子對嬰兒呼巴掌，二名幼子在旁看到驚嚇不敢動，嬰兒母親在ig說明現況。圖／取自臉書后里幫
台中一名男子對嬰兒呼巴掌，二名幼子在旁看到驚嚇不敢動。圖／取自臉書后里幫
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