澎澎灘下海捕魚不見人影 澎湖7旬漁民尋獲遺體

70歲魏姓男子昨下午和妻子駕漁船出海，前往澎湖鳥嶼澎澎灘附近捕撈漁獲，魏和妻子在海中作業一段時間後，妻子上船卻未見丈夫行蹤，船上只剩照明燈，焦急返回島上報案，警消和海巡岸巡人員連夜搜尋未果，今天上午8時36分許，在員貝後山發現魏男，已不幸死亡。

澎湖縣政府消防局指出，昨深夜11時17分許，婦人報案指稱，70歲的魏姓丈夫昨天下午4點多，和她一起駕船前往鳥嶼澎澎灘附近海域從事捕撈活動，迄今未歸。

魏妻表示，當時丈夫和她下水一段時間，她上船後，未見丈夫人影，僅在船上發現照明燈，因擔心丈夫安危，隨即返回鳥嶼報案。

消防局獲報後，立即派遣鳥嶼分隊前往鳥嶼碼頭協助執行岸際搜尋，並通知警察局、第十三巡防區及漁業電台等單位協助，但連夜搜尋均無所獲。

搜救人員今天上午8時36分許，於員貝後山發現魏姓老翁，惟已明顯無生命跡象，搜救人員沿海岸邊將魏的遺體搬運至碼頭，後續運送至岐頭碼頭，交由警方和家屬。

澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝

澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝