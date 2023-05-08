快訊

讀博士沒工作、業界賺更多 教授已是學生眼中的低薪勞動

接不回了！南投男疑財務糾紛雙掌遭剁扔橋下丟包急診 警逮8嫌偵辦中

法令紋太深可能是牙齒惹的禍 牙醫告訴你原因及立即改善方式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎澎灘下海捕魚不見人影 澎湖7旬漁民尋獲遺體

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

70歲魏姓男子昨下午和妻子駕漁船出海，前往澎湖鳥嶼澎澎灘附近捕撈漁獲，魏和妻子在海中作業一段時間後，妻子上船卻未見丈夫行蹤，船上只剩照明燈，焦急返回島上報案，警消和海巡岸巡人員連夜搜尋未果，今天上午8時36分許，在員貝後山發現魏男，已不幸死亡。

澎湖縣政府消防局指出，昨深夜11時17分許，婦人報案指稱，70歲的魏姓丈夫昨天下午4點多，和她一起駕船前往鳥嶼澎澎灘附近海域從事捕撈活動，迄今未歸。

魏妻表示，當時丈夫和她下水一段時間，她上船後，未見丈夫人影，僅在船上發現照明燈，因擔心丈夫安危，隨即返回鳥嶼報案。

消防局獲報後，立即派遣鳥嶼分隊前往鳥嶼碼頭協助執行岸際搜尋，並通知警察局、第十三巡防區及漁業電台等單位協助，但連夜搜尋均無所獲。

搜救人員今天上午8時36分許，於員貝後山發現魏姓老翁，惟已明顯無生命跡象，搜救人員沿海岸邊將魏的遺體搬運至碼頭，後續運送至岐頭碼頭，交由警方和家屬。

澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝
澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝

澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝
澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝

澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝
澎湖縣70歲魏姓老翁昨在澎澎灘下海捕撈漁獲失蹤，搜救人員今早在員貝後山發現他的遺體，協助搬運上岸。記者石秀華／翻攝

澎湖縣

延伸閱讀

澎湖海上花火節 無人機迪士尼主題秀照亮夜空

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

澎湖無人遊覽車溜下斜坡「倒退嚕」 騎士勇者徒手擋下驚險畫面曝

澎湖「比YA」女道歉了！發文還原事發經過 最新聲明曝光

相關新聞

拳頭都硬了！台中男對嬰兒直呼10多巴掌 2幼童在旁驚嚇看

台中一名男子在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，重打下聲響大，嬰兒大哭，二名幼童在旁看到很驚嚇，...

酒駕特斯拉撞護欄 2男拋飛亡

台中市楊姓男子昨晨與洪姓男友人在夜店喝酒後，駕駛特斯拉汽車載洪回家，在台七十四線撞上水泥護欄斷成兩截，兩人噴飛車道經送醫...

能高安東縱走山難 女山友摔落金杏真路邊坡待援

一支3人登山隊挑戰攀登能高安東軍縱走，原定今天下山，下午途經金杏真路高繞岔路時，一名女隊員不慎摔落邊坡受傷，所幸意識清楚...

上山採筍迷路...老婦人睡山區3晚才脫困 不信魔神仔傳說

基隆市年近80的黃老太太3日上午出門，到八斗子附近山區採筍失去音訊，警、消人員搜救無功而返。老太太因迷路在山上度過3晚，...

台中4寶爸狠摑5月嬰 社局：已申請保護令最高可罰60萬

台中一名4寳爸在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，啪啪聲響，還有2名幼童在旁立正站好，完全不敢動...

台中男對親生嬰兒呼巴掌重擊引群憤 警方調查說明現況

台中一名男子在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，重打下聲響大，嬰兒大哭，二名幼童在旁看到很驚嚇，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦