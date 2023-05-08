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騎電動機車疑天雨路滑衝出路外 男子頭部重創當場身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警方現場勘查現場，初步排除與其他車輛碰撞，研判可能是過彎道時，天雨路滑不慎偏離車道摔落。 記者吳傑沐／攝影
警方現場勘查現場，初步排除與其他車輛碰撞，研判可能是過彎道時，天雨路滑不慎偏離車道摔落。 記者吳傑沐／攝影
天雨路滑要小心！苗栗縣通霄鎮南和路位在梅南里一處彎道，今天上午9點左右，一名騎乘電動機車男子被發現人車摔落路旁，警方據報到場發現該男子已無生命跡象，由於機車無牌照，騎士身上也無身分證等資料，採證過程中，委請鄰近梅南里長到場幫忙協尋家屬，但里長也不認識死者。

隨後，警方再請道路沿線的城北里長到場，里長詹春旺旋即認出是50多歲的吳姓里民，目前正協助家屬到場指認遺體。

警方表示，現場勘查現場，初步排除與其他車輛碰撞，研判可能是過彎道時，天雨路滑不慎偏離車道，人車摔落時，撞擊中油公司天然氣井鐵絲圍籬後，吳男上半身撞到水泥柱，或反彈撞擊到路肩水泥矮牆硬物，導致頭部重創致命；不過，確切肇事及死亡原因仍待後續調查釐清。

城北里長詹春旺到場後，認出死者是50多歲的吳姓里民，目前正協助家屬到場指認遺體。 記者吳傑沐／攝影
城北里長詹春旺到場後，認出死者是50多歲的吳姓里民，目前正協助家屬到場指認遺體。 記者吳傑沐／攝影

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