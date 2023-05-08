影／南方澳港區暗夜不平靜 5樓民宅火警救出陽台4人送醫

宜蘭南方澳南寧路一棟5樓民宅，大半夜裡2點多發生火警，從4樓冒出火舌，包括老屋主等4人緊急跑到陽台被救出送醫，現場因為滅火救人，管制通行，消防車不斷向上噴水，所幸火勢在5點多撲滅，7點恢復通行。

這起火警發生在港區附近的南寧路上，原本道路就不寬，發生火災是一間金紙店，大半夜裡2點49分先是冒煙，接著又從4樓冒出大火，波及到上下樓層。縣消防局獲報後，出動蘇澳、南方澳、馬賽、羅東、五結、冬山、宜蘭分隊13輛消防車及4輛救護車，大批人車前往搶救。

消防人員到場發現屋內有4人疑似老屋主及女兒、孫女，跑到3樓陽台揮手呼叫，先架起梯子救出48歲女子及19歲女孩，兩人嗆傷送醫，意識清楚，另外一對73及72歲老夫妻被救出時，走路頭昏不適，也送醫檢查。

附近居民表示，熊熊烈火及消災人車聲響，使得整港區整夜不寧靜，加上南寧路管制禁止通行，所有車輛只能繞道，改藉由南方澳大橋通行，所幸5點多火勢撲滅，清晨7點恢復通行。