快訊

戴正吳讓夏普轉虧為盈 但申請日本居留證被拒的祕話

拳頭都硬了！台中男對嬰兒直呼10多巴掌 2幼童在旁驚嚇到不敢動

備胎王子復仇記？英國哈利回憶錄的相愛相殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南方澳港區暗夜不平靜 5樓民宅火警救出陽台4人送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳南寧路一棟5樓民宅，大半夜裡2點多發生火警，從4樓冒出火舌，包括老屋主等4人緊急跑到陽台被救出送醫，現場因為滅火救人，管制通行，消防車不斷向上噴水，所幸火勢在5點多撲滅，7點恢復通行。

這起火警發生在港區附近的南寧路上，原本道路就不寬，發生火災是一間金紙店，大半夜裡2點49分先是冒煙，接著又從4樓冒出大火，波及到上下樓層。縣消防局獲報後，出動蘇澳、南方澳、馬賽、羅東、五結、冬山、宜蘭分隊13輛消防車及4輛救護車，大批人車前往搶救。

消防人員到場發現屋內有4人疑似老屋主及女兒、孫女，跑到3樓陽台揮手呼叫，先架起梯子救出48歲女子及19歲女孩，兩人嗆傷送醫，意識清楚，另外一對73及72歲老夫妻被救出時，走路頭昏不適，也送醫檢查。

附近居民表示，熊熊烈火及消災人車聲響，使得整港區整夜不寧靜，加上南寧路管制禁止通行，所有車輛只能繞道，改藉由南方澳大橋通行，所幸5點多火勢撲滅，清晨7點恢復通行。

雲梯車上的消防人員不斷向4樓噴水滅火，並且從3樓陽台救人。圖／消防局提供
雲梯車上的消防人員不斷向4樓噴水滅火，並且從3樓陽台救人。圖／消防局提供
宜蘭南方澳港區的南寧路發生民宅火警，救援人車燈火通明，消防人員救出4人送醫。圖／消防局提供
宜蘭南方澳港區的南寧路發生民宅火警，救援人車燈火通明，消防人員救出4人送醫。圖／消防局提供
宜蘭南方澳港區的南寧路發生民宅火警，從金紙店4樓冒出火舌。圖／消防局提供
宜蘭南方澳港區的南寧路發生民宅火警，從金紙店4樓冒出火舌。圖／消防局提供
雲梯車上的消防人員不斷向4樓噴水滅火，並且從3樓陽台救人。圖／消防局提供
雲梯車上的消防人員不斷向4樓噴水滅火，並且從3樓陽台救人。圖／消防局提供

火災

延伸閱讀

風勢大！ 屏縣新埤消防隊後方河床雜草火警延燒逾4小時

影／高雄前鎮火警 濃煙驚人數公里外可見濃煙

台中北屯公寓一夜2次火警非縱火 消防員坦言：少見的巧合

影／新北鶯歌燒肉店火警 消防隊忙疏散隔壁坐月子中心

相關新聞

拳頭都硬了！台中男對嬰兒直呼10多巴掌 2幼童在旁驚嚇看

台中一名男子在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，重打下聲響大，嬰兒大哭，二名幼童在旁看到很驚嚇，...

酒駕特斯拉撞護欄 2男拋飛亡

台中市楊姓男子昨晨與洪姓男友人在夜店喝酒後，駕駛特斯拉汽車載洪回家，在台七十四線撞上水泥護欄斷成兩截，兩人噴飛車道經送醫...

能高安東縱走山難 女山友摔落金杏真路邊坡待援

一支3人登山隊挑戰攀登能高安東軍縱走，原定今天下山，下午途經金杏真路高繞岔路時，一名女隊員不慎摔落邊坡受傷，所幸意識清楚...

上山採筍迷路...老婦人睡山區3晚才脫困 不信魔神仔傳說

基隆市年近80的黃老太太3日上午出門，到八斗子附近山區採筍失去音訊，警、消人員搜救無功而返。老太太因迷路在山上度過3晚，...

影／南方澳港區暗夜不平靜 5樓民宅火警救出陽台4人送醫

宜蘭南方澳南寧路一棟5樓民宅，大半夜裡2點多發生火警，從4樓冒出火舌，包括老屋主等4人緊急跑到陽台等待救援，現場因為滅火...

高雄婦人遭詐49萬元 聯手警方釣出詐團逮到車手

高雄51歲洪姓女子收到投資訊息，詐騙集團成員以購買虛擬貨幣名義，約洪女與集團成員扮演的「假幣商」交易，得手49萬元後卻領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦